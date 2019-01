INFLAZIONE. BENEVENTO E’ IL CAPOLUOGO DELLA CAMPANIA PIU’ CARO

Confrontando i dati a livello regionale, la classifica

dell’Unc colloca Cuneo, in termini di aumento del costo della vita,

come capoluogo di provincia più caro del Piemonte (1,5% l’inflazione,

+395 euro i rincari del 2018), per la Liguria è La Spezia (+1,7%, +391

euro), per il Veneto è Padova (+1,4%, +369 euro), per il

Friuli-Venezia Giulia è Pordenone (+1,3%, +322 euro).

Nel centro Italia, per l’Umbria è Terni (+1,5%, +337 euro) il

capoluogo di provincia più caro, per le Marche è Ascoli Piceno (+1,7%,

+342 euro), per il Lazio è Roma (+1,1%, +266 euro), anche se la

Capitale si colloca solo al 43° posto della classifica generale, per

l’Abruzzo è Pescara (+1,2%, +243 euro).

Nel Sud Italia, infine, per la Campania è Benevento (+1,4%, +292 euro)

il capoluogo più caro, per la Calabria è Reggio Calabria (+1,2%, +225

euro), per la Sicilia è Siracusa (+1,5%, +293 euro), la città più cara

delle Isole, per la Sardegna è Cagliari (+1%, +197 euro).