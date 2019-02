3BMETEO ITALIA. *MALTEMPO* al Sud con PIOGGE e TEMPORALI fino a martedì. Torna il sole al Centro Nord

La circolazione di bassa pressione si porta ora sulle regioni meridionali. Torna l’alta pressione altrove.

MALTEMPO SI CONCENTRA AL SUD – Si va via via concentrando al Sud l’ondata di maltempo che ha raggiunto la Penisola nel corso degli ultimi giorni. Dopo aver interessato il Nord e le regioni tirreniche con fenomeni anche intensi la circolazione di bassa pressione tenderà ad isolarsi sullo Ionio dispensando piogge e temporali. In parte sarà coinvolto anche il Centro mentre al Nord , un lembo dell’anticiclone atlantico porterà una fase più asciutta e soleggiata.

TEMPORALI, NUBIFRAGI E VENTI FORTI FINO A MARTEDI’ – Fino a martedì il maltempo più intenso si avrà sull’estremo Sud. Piogge, rovesci e temporali anche intensi e persistenti sono attesi in particolare sui settori orientali di Basilicata, Calabria e Sicilia. Le piogge seppur meno intense sono attese anche su Campania interna, Puglia e Molise; piovaschi anche su Marche, Abruzzo e Sardegna. Soffieranno venti forti e i mari risulteranno molto mossi o agitati.

TENDENZA SECONDA PARTE SETTIMANA – L’instabilità al Sud dovrebbe perdurare almeno fino a metà settimana ma con fenomeni meno intensi e irregolari, più concentrati sulla Calabria. A parte un modesto disturbo nella giornata di venerdì il resto della settimana dovrebbe trascorrere senza grossi sussulti