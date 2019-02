M5S: scintille su candidata Abruzzo, stasera assemblea a Pescara

Roma, 15 feb. (AdnKronos) – Maretta sulla candidata governatrice del M5S in Abruzzo Sara Marcozzi, dopo la debacle alle urne che ha visto il Movimento fermo al 20%. Stasera assemblea a Pescara, nella sede elettorale di via Nicola Fabrizi, una riunione che si preannuncia di fuoco e alla quale parteciperà anche il sottosegretario ai Beni culturali, Gianluca Vacca. Alcuni consiglieri comunali sono sul piede di guerra, pronti a chiedere che Marcozzi faccia un passo indietro, dimettendosi da consigliera regionale.

Ma il gruppo parlamentare e i vertici del Movimento, a partire da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio, sono con lei: “ci ha messo l’anima, paga colpe non sue”, dice all’Adnkronos il parlamentare abruzzese Daniele Del Grosso. Chi la mette sul banco degli imputati sostiene che Marcozzi dovrebbe fare un passo indietro “perché sono due volte che viene candidata governatrice – scrivono in chat interne – e ci fa perdere le elezioni”. E’ stata la stessa Marcozzi, riferiscono i beninformati, a chiedere una riunione per far chiarezza sui risultati elettorali. Una decisione presa anche per ricompattare il gruppo abruzzese.