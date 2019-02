Serie Bkt, si chiude allo “Scida” la quinta giornata di ritorno

Si chiude questa sera allo Scida la quinta giornata di ritorno della Serie BKT con il posticipo tra Crotone e Pescara. Gara importante in chiave salvezza per i padroni di casa, che cercano un successo per sorpassare Foggia e Livorno e portarsi al quint’ultimo posto, mentre gli abruzzesi sono a caccia del primo successo del 2019.

Le scelte degli allenatori.

Stroppa conferma il 3-5-2 con l’ex Pettinari davanti al fianco di Simy mentre al posto dello squalificato Rohden dovrebbe esserci Molina. Ballottaggio Barberis-Firenze a centrocampo. Pillon con il 4-3-3 con il recupero di Brugman a centrocampo insieme a Memushaj e Crecco.

I precedenti

Sono 27 i confronti ufficiali in Calabria fra le due squadre con 13 successi rossoblu, 7 biancazzurri e 7 pareggi in bilancio. Nelle ultime 3 gare allo Scida è stato un vero e proprio festival del gol con 14 reti segnate, entrambe le squadre sempre in gol, con 7 marcature per parte.

Precedenti a Crotone:

gare disputate 27;

vittorie Crotone 13;

pareggi 7;

vittorie Pescara 7;

reti Crotone 40;

reti Pescara 25.

Probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz, Spolli, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Benali, Barberis, Molina, Milic, Simy, Pettinari. All. Oddo.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano, Memushaj, Brugman, Crecco, Marras, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Molina (Crotone); Balzano, Memushaj (Pescara).

Squalificati: Rohden (Crotone).

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.

fonte: legab.it