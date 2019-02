Esame Crotone per il Brescia, il Carpi cerca la prima gioia del 2019. La capolista in campo contro i calabresi, per il Benevento trasferta a Foggia.

Tutto pronto per la 6a giornata di ritorno della Serie BKT che precede il turno infrasettimanale. Il Brescia proverà ad allungare sulle inseguitrici ma l’impegno è tutt’altro che semplice contro un Crotone reduce dal k.o. contro il Pescara e a caccia di punti salvezza. Cerca la 4a vittoria di fila il Benevento nel match dello Zaccheria contro il Foggia mentre il Pescara se la vedrà con un Padova reduce da 3 pareggi di fila. Per il Lecce trasferta in casa di un Cittadella finito fuori dalla zona playoff dopo le 3 sconfitte di fila.

Cerca la prima vittoria del 2019 il Carpi contro lo Spezia di Pasquale Marino, il Perugia invece vuole confermarsi in zona playoff contro un Cosenza che in classifica ha trovato una posizione più vicina all’ottavo posto piuttosto che il quint’ultimo. Dopo la sconfitta del San Vito-Marulla va a caccia di riscatto anche la Cremonese che giocherà allo Zini contro l’Ascoli.

Ad aprire il turno l’anticipo tra Hellas Verona e Salernitana, a chiuderlo, domenica alle 21, Livorno-Venezia.

Venerdì 22 febbraio ore 21

Hellas Verona-Salernitana

Tradizione largamente favorevole per l’Hellas Verona nei 20 precedenti al Bentegodi contro la Salernitana: 11 i successi dei padroni di casa contro i soli 2 granata e 7 pareggi a completare i conteggi. L’ultima vittoria campana risale al 1° febbraio 1998, 2-0 con i gol di Greco al 57’ e Kolousek al 90’, nell’anno dell’ultima promozione granata in Serie A. Astinenza da gol per i campani che dura da 239’, con ultima rete granata firmata Carrus al 31’ del match perduto 1-2 il 10 aprile 2011 in Lega Pro, poi si contano i residui 59’ di quella gara e le partite intere perdute, ambedue per 0-2, nei playoff 2010/11 in Lega Pro e in B nel 2016/17.

Precedenti a Verona:

gare disputate 20;

vittorie Hellas Verona 11;

pareggi 7;

vittorie Salernitana 2;

reti Hellas Verona 35;

reti Salernitana 13.

Probabili formazioni:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale, Gustafson, Colombatto, Zaccagni, Lee, Di Carmine, Di Gaudio. All. Grosso.

Salernitana (3-4-1-2): Micai, Mantovani, Migliorini, Gigliotti, Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez, Mazzarani, Calaiò, Jallow. All. Colantuono.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Lee, Marrone (Hellas Verona); Akpa Akpro, Jallow, Minala, Pucino (Salernitana);

Squalificati:

Sabato 23 febbraio ore 15

Brescia-Crotone

Il Brescia ha sempre segnato finora nelle 8 sfide disputate in casa contro il Crotone, dove è nettamente in vantaggio con 6 vittorie contro una dei calabresi e 1 pareggio a chiudere il bilancio. Sono 21 le reti complessive messe a segno dalle “rondinelle” nelle partite prese in esame. Da ricordare che Brescia-Crotone 5-0 del 30 dicembre 2012 rappresenta – ancor oggi – una delle due massime sconfitte calabresi in Serie B, preceduta dallo 0-5 subito a Torino dalla Juventus, il 17 febbraio 2007.

Precedenti a Brescia:

gare disputate 8;

vittorie Brescia 6;

pareggi 1;

vittorie Crotone 1;

reti Brescia 21;

reti Crotone 5.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Cistana, Romagnoli, Gastaldello, Sabelli, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Morosini, Rodriguez. All. Corini.

Crotone (4-3-3): Cordaz, Spolli, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Benali, Barberis, Rohden, Milic, Machach, Pettinari. All. Stroppa.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Bisoli (Brescia); Molina (Crotone).

Squalificati: Torregrossa (Brescia).

Carpi-Spezia

Otto volte su 16 precedenti in Emilia è stato pareggio tra Carpi e Spezia, ossia nel 50% degli incontri disputati (in 5 casi per 0-0, in 3 per 1-1). Il conto delle vittorie vede avanti i biancorossi per 6-2. In gare di campionato i liguri hanno vinto al Cabassi una sola volta, 3-1 nella Serie C 1974/75.

Precedenti a Carpi:

gare disputate 16;

vittorie Carpi 6;

pareggi 8;

vittorie Spezia 2;

reti Carpi 14;

reti Spezia 9.

Probabili formazioni:

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Kresic, Poli, Pezzi, Rolando, Coulibaly, Vitale, Jelenic, Concas, Arrighini. All. Castori.

Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Ligi, Terzi, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Bidaoui, Galabinov, Okereke. All. Marino.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Jelenic (Carpi); Bartolomei, Capradossi, Crimi (Spezia).

Squalificati: Sabbione (Carpi).

Cittadella-Lecce

Tra Cittadella e Lecce in terra veneta esiste un solo precedente, riferito alla stagione 2009/10 in Serie B: fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Oliveira, Ardemagni e Pettinari.

Precedenti a Cittadella:

gare disputate 1;

vittorie Cittadella 1;

pareggi 0;

vittorie Lecce 0;

reti Cittadella 3;

reti Lecce 0.

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Settembrini, Pasa, Branca, Schenetti, Moncini, Finotto. All. Venturato.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Falco, La Mantia, Palombi. All. Liverani.

Arbitro: Dionisi.

Diffidati: Camigliano, Drudi, Frare, Iori (Cittadella); La Mantia, Palombi, Petriccione, Scavone (Lecce).

Squalificati:

Cremonese-Ascoli

Mai pareggio allo Zini nei 9 precedenti tra Cremonese ed Ascoli: 5 i successi dei padroni di casa, 4 per i marchigiani. I grigiorossi segnano da 7 sfide consecutive, per un totale di 13 marcature.

Precedenti a Cremona:

gare disputate 9;

vittorie Cremonese 5;

pareggi 0;

vittorie Ascoli 4;

reti Cremonese 13;

reti Ascoli 9.

Probabili formazioni:

Cremonese (4-4-2): Ravaglia, Mogos, Caracciolo, Claiton, Migliore, Strefezza, Castagnetti, Arini, Soddimo, Piccolo, Strizzolo. All. Rastelli.

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic Savic, Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia, Addae, Troiano, Frattesi, Ninkovic, Berretta, Ciciretti. All. Vivarini.

Arbitro: Nasca.

Diffidati: Boultam, Caracciolo, Claiton (Cremonese); Ardemagni (Ascoli).

Squalificati: Strizzolo, Terranova (Cremonese); Ganz, Padella (Ascoli).

Perugia-Cosenza

Tradizione negativa nei 4 precedenti per il Cosenza a Perugia: calabresi mai vittoriosi (2 pareggi e 2 sconfitte, in bilancio) e una sola rete segnata, nell’ultima sfida disputata – Serie B – in data 14 aprile 1996, quando i rossoblu vennero sconfitti 1-2 dai biancorossi, firmata da Filippo Cristante. Uno dei due gol umbri venne firmato da Massimiliano Allegri, oggi coach della Juventus.

Precedenti a Perugia:

gare disputate 4;

vittorie Perugia 2;

pareggi 2;

vittorie Cosenza 0;

reti Perugia 4;

reti Cosenza 1.

Probabili formazioni:

Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Mazzocchi, Cremonesi, Gyomber, Felicioli, Falzerano, Bianco, Kouan, Vido, Melchiorri, Han. All. Nesta.

Cosenza (3-5-1-1): Saracco, Capela, Dermaku, Legittimo, Bittante, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, D’Orazio, Mungo, Litteri. All. Braglia.

Arbitro: Prontera.

Diffidati: Bianco, Falasco (Perugia); Garritano, Mungo, Palmiero (Cosenza).

Squalificati: Dragomir, Verre (Perugia); Baez, Tutino (Cosenza).

Pescara-Padova

Nei 14 precedenti ufficiali in Abruzzo tra Pescara e Padova è massimo equilibrio, con 5 successi biancazzurri, 4 veneti e 5 anche i pareggi. Ben 13 di queste sfide si sono giocate a livello di Serie B, unica eccezione la vittoria biancoscudata per 1-0 in Coppa Italia, edizione 1985/86.

Precedenti a Pescara:

gare disputate 14;

vittorie Pescara 5;

pareggi 5;

vittorie Padova 4;

reti Pescara 17;

reti Padova 13.

Probabili formazioni:

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Pinto, Memushaj, Brugman, Crecco, Marras, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Padova (3-4-1-2): Merelli, Cappelletti, Cherubin, Trevisan, Zambataro, Calvano, Broh, Longhi, Capello, Bonazzoli, Baraye. All. Bisoli.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Mancuso, Marras, Memushaj (Pescara).

Squalificati: Balzano (Pescara); Merelli (Padova).

Ore 18

Foggia-Benevento

Prima volta in B per la sfida Foggia-Benevento che, nei 27 precedenti allo Zaccheria, vede 13 successi rossoneri, 5 sanniti e 9 pareggi. Tra le 5 affermazioni giallorosse anche un 6-0 nella Coppa Italia di Lega Pro edizione 2007/08 – data 12 settembre 2007 – gara che fu giocata a Barletta e che vide come allenatori Campilongo per i padroni di casa e Simonelli per gli ospiti.

Precedenti a Foggia:

gare disputate 27;

vittorie Foggia 13;

pareggi 9;

vittorie Benevento 5;

reti Foggia 47;

reti Benevento 34.

Probabili formazioni:

Foggia (3-5-2): Leali, Billong, Martinelli, Ranieri, Loiacono, Gerbo, Greco, Busellato, Kragl, Galano, Iemmello. All. Padalino.

Benevento (3-5-2): Montipò, Tuia, Antei, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Crisetig, Improta, Insigne, Coda. All. Bucchi.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Busellato, Martinelli, Tonucci (Foggia); Asencio, Di Chiara, Improta, Volta (Benevento).

Squalificati:

Domenica 24 febbraio ore 21

Livorno-Venezia

Sono 16 i precedenti ufficiali in Toscana tra Livorno e Venezia con bilancio di 8 successi amaranto, 5 pareggi e 3 vittorie lagunari, tutte per 1-0, ultima delle quali il 12 marzo 1989 in Serie C-1, con Giovan Battista Fabbri sulla panchina arancioneroverde ed il compianto Mimmo Renna su quella toscana.

Precedenti a Livorno:

gare disputate 16;

vittorie Livorno 8;

pareggi 5;

vittorie Venezia 3;

reti Livorno 20;

reti Venezia 10.

Probabili formazioni:

Livorno (3-4-1-2): Zima, Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan, Kupisz, Luci, Agazzi, Eguelfi, Salzano, Raicevic, Giannetti. All. Breda.

Venezia (4-2-3-1): Vicario, Bruscagin, Domizzi, Modolo, Garofalo, Bentivoglio, Segre, Pinato, Lombari, Bocalon, Di Mariano. All. Zenga.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Giannetti (Livorno); Di Mariano (Venezia).

Squalificati: Diamanti, Fazzi (Livorno).

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.

legab.it