Testacoda Padova-Brescia, al Via del Mare c’è l’Hellas Verona

Il Palermo in scena a Crotone sperano in un passo falso delle "rondinelle". Il Cosenza cerca il terzo successo di fila.

Turno infrasettimanale per la Serie BKT con il 7° turno di ritorno al via con l’anticipo tra Benevento e Pescara alle 18 mentre c’è il testacoda Padova-Brescia con la capolista che si deve difendere dall’attacco del Palermo, impegnato in casa di un Crotone penultimo in classifica e a caccia di punti per uscire dalla zona retrocessione.

Promette gol e spettacolo Lecce-Hellas Verona, gara tra squadre che puntano alle primissime posizioni. C’è poi l’Ascoli che riceve il Foggia cercando il bis per riavvicinarsi alla zona playoff. Stesso obiettivo per Cosenza e Salernitana, rispettivamente in campo contro Carpi e Cremonese. Proverà a rialzarsi dopo il k.o. di Carpi lo Spezia, in casa contro un sorprendente Livorno, mentre per Venezia e Perugia c’è voglia di rifarsi dopo le sconfitte maturate nello scorso turno.

Martedi 26 febbraio ore 18

Pescara-Benevento

Sono 7 i precedenti ufficiali a Benevento tra le due squadre: i padroni di casa hanno una tradizione negativa, avendo vinto una sola volta, 1-0 nella Serie C 1960/61. Tre i pareggi, altrettanti i successi biancazzurri, che hanno sempre segnato nelle ultime 6 trasferte in terra sannita, 12 gol totali.

Probabili formazioni:

Benevento (3-5-2): Montipò, Tuia, Volta, Caldirola, Maggio, Tello, Viola, Crisetig, Letizia, Insigne, Coda. All. Bucchi.

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano, Memushaj, Brugman, Crecco, Marras, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Arbitro: Marini.

Diffidati: Asencio, Di Chiara, Improta, Volta (Benevento); Mancuso, Marras, Memushaj (Pescara).

Squalificati: Improta (Benevento).

Ore 21

Ascoli-Foggia

Sono 7 i precedenti nelle Marche tra Ascoli e Foggia, con unico pareggio nella stagione 1976/77 in Coppa Italia, 0-0. Il computo delle vittorie vede 4 successi bianconeri e 2 rossoneri.

Probabili formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic, Laverone, Brosco, Valentini, Rubin, Addae, Troiano, Cavion, Ninkovic, Berretta, Rosseti. All. Vivarini.

Foggia (3-5-2): Leali, Martinelli, Billong, Ranieri, Ngawa, Busellato, Greco, Deli, Kragl, Galano, Mazzeo. All. Padalino.

Arbitro: Giua.

Diffidati: Ardemagni, Brosco, Troiano (Ascoli); Busellato, Martinelli, Tonucci (Foggia).

Squalificati: Padella (Ascoli); Gerbo (Foggia).

Cosenza-Carpi

Quello tra calabresi ed emiliani, è il primo confronto ufficiale tra le due squadre. I rossoblu cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, per i biancorossi l’obiettivo salvezza passa anche da questa gara.

Probabili formazioni:

Cosenza (4-3-1-2): Perina, Bittante, Capela, Legittimo, D’Orazio, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, Baez, Litteri, Tutino. All. Braglia.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Poli, Rolando, Mustacchio, Coulibaly, Jelenic, Piscitella, Vitale, Arrighini. All. Castori.

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Garritano, Palmiero (Cosenza).

Squalificati: Baez, Dermaku, Mungo (Cosenza); Jelenic (Carpi).

Crotone-Palermo

Nei 6 precedenti allo Scida tra Crotone e Palermo (2 successi rossoblu, 1 rosanero e 3 pareggi, il bilancio), i padroni di casa sono sempre andati in gol, per un totale di 9 gol.

Probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz, Spolli, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Benali, Barberis, Rohden, Milic, Simy, Nalini. All. Stroppa.

Palermo (3-4-1-2): Pomini, Bellusci, Szyminski, Rajkovic, Rispoli, Jajalo, Haas, Aleesami, Falletti, Nestorovski, Moreo. All. Stellone.

Arbitro: Abbattista.

Diffidati: Molina (Crotone); Falletti, Salvi (Palermo).

Squalificati: Machach (Crotone).

Lecce-Hellas Verona

Lecce in vantaggio nei 20 precedenti ufficiali in Salento contro l’Hellas Verona: 11 i successi giallorossi, 4 quelli scaligeri e 5 pareggi. La squadra veneta non vince a Lecce dal secolo scorso, ultimo successo datato 7 novembre 1998, 2-0 in Serie B con i gol di Italiano e Guidoni.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachsidis, Mancosu, Falco, La Mantia, Palombi. All. Liverani.

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale, Gustafson, Colombatto, Henderson, Di Gaudio, Pazzini, Lee. All. Grosso.

Arbitro: Sacchi.

Diffidati: La Mantia, Palombi, Petriccione, Scavone (Lecce); Lee, Marrone, Zaccagni (Hellas Verona).

Squalificati: Empereur (Hellas Verona).

Padova-Brescia

Testacoda Padova-Brescia secondo la classifica della Serie BKT 2018/19, ma la storia dice Padova: nei 20 confronti ufficiali in Veneto ben 12 i successi biancoscudati, 5 i pareggi, 3 le vittorie lombarde, ultima delle quali risalente al 17 marzo 1991, 1-0 in Serie B con rete determinante di Quaggiotto su rigore. Le ultime due sfide all’Euganeo sono terminate 0-0, nella Serie B 2012/13 e 2013/14, quindi i biancoscudati non segnano da 200’ (Cutolo al 70’ di Padova-Brescia 2-1, Serie B, 8 ottobre 2011), le “rondinelle” da 232’ (Jonathas al 38’ della stessa gara).

Probabili formazioni:

Padova (3-5-2): Minelli, Andelkovic, Cherubin, Trevisan, Morganella, Mazzocco, Cappelletti, Broh, Longhi, Mbakogu, Bonazzoli. All. Bisoli.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Semprini, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Corini.

Arbitro: Baroni.

Diffidati: Trevisan (Padova); Bisoli, Cistana (Brescia).

Squalificati:

Salernitana-Cremonese

Sono 9 i confronti ufficiali a Salerno tra le due squadre: grigiorossi mai vittoriosi in Campania, con bilancio di 5 pareggi e 4 sconfitte subite.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Micai, Mantovani, Pucino, Migliorini, D. Anderson, Odjer, Di Tacchio, Lopez, A. Anderson, Calaiò, Jallow. All. Gregucci.

Cremonese (4-4-2): Ravaglia, Mogos, Claiton, Claiton, Migliore, Boultam, Arini, Soddimo, Strefezza, Piccolo, Strizzolo. All. Rastelli.

Arbitro: Illuzzi.

Diffidati: Akpa Akpro, Jallow, Minala, Pucino (Salernitana); Boultam, Caracciolo, Claiton (Cremonese).

Squalificati: Casasola (Salernitana); Montalto, Terranova (Cremonese).

Mercoledi 27 febbraio ore 19

Venezia-Perugia

Nei 12 precedenti ufficiali in Laguna, una sola volta è stato pareggio, 0-0 nella Serie B, in data 14 gennaio 1968 (0-0). Nelle altre 11 partite si contano 7 successi arancioneroverdi e 4 biancorossi. Nella stessa stagione – a fine anno – si resero necessari tra le due squadre due spareggi per restare in categoria, il primo inserito in un girone che comprendeva anche Genoa, Lecco e Messina (a Bologna il 10 luglio 1968 fu 3-0 per i lagunari con le reti di Lenzi, Dori e Manfredini), poi in un girone a quattro (con il Messina che era nel frattempo già sceso in C) e fu 2-1 biancorosso, sempre a Bologna, il 21 luglio 1968, con i gol di Balestrieri e Dugini su rigore con provvisorio pareggio lagunare con Neri, anch’egli su rigore. Al termine di questo ulteriore girone fu il Venezia a scendere in C. Il Perugia non segna al Penzo da 209’, ultima rete firmata Milanese al 61’ di Venezia-Perugia 2-4 del 30 aprile 2005, in B, poi si contano i residui 29’ di quel match e i due seguenti, vinti dai padroni di casa nel 2017/18, 1-0 nella regular season e 3-0 nei playoff di Serie B.

Probabili formazioni:

Venezia (4-2-3-1): Vicario, Bruscagin, Domizzi, Modolo, Mazan, Bentivoglio, Pinato, Zennaro, Lombardi, Bocalon, Di Mariano. All. Zenga.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Rosi, Sgarbi, Gyomber, Felicioli, Kouan, Bianco, Dragomir, Verre, Han, Melchiorri. All. Nesta.

Arbitro: Pillitteri.

Diffidati: Di Mariano (Venezia); Bianco, Falasco (Perugia).

Squalificati:

Ore 21

Spezia-Livorno

L’ultima rete del Livorno al Picco è stata firmata da Belingheri al 50’ del successo amaranto per 2-1, Serie B, del 2 marzo 2013. Poi si contano i 40’ restanti di quella gara e le partite finite con doppio 3-0 liguire nella Serie B 2014/15 e 2015/16. L’ultima gara, il 13 marzo 2015, costò la panchina toscana a Gelain.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Ligi, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Bidaoui, Galabinov, Okereke. All. Marino.

Livorno (3-4-1-2): Zima, Bogdan, Di Gennaro, Gonnelli, Valiani, Agazzi, Luci, Eguelfi, Diamanti, Raicevic, Giannetti. All. Breda.

Arbitro: Piccinini.

Diffidati: Bartolomei, Capradossi, Crimi, Gyasi (Spezia); Giannetti (Livorno).

Squalificati:

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.

Nella foto di Hellas Verona F.C. il centrocampista scaligero Colombatto.

legab.it