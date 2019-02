FABA: “Illazioni gratuite dell’ANGSA Campania “

“È con grande rammarico che mi vedo costretta a puntualizzare una serie di illazioni gratuite fatte dalla Presidenza di Angsa Campania nella persona della dottoressa Claudia NICCHINIELLO attraverso un comunicato stampa nel quale la stessa pretende di potersi concedere univoco diritto di parola e giudizio” – così la Presidente dell’Associazione fABA Famiglie Bambini Autistici di Benevento, Elena Pinto.

“Lungi da me assumere posizioni di scontro con Associazioni che dovrebbero avere tra i principali scopi statutari la lotta per l’affermazione dei diritti inalienabili di ciascun bambino-prosegue la Pinto. “Vorrei solo ricordare a tutti che in una nota inviata agli organi di stampa il 25 febbraio u.s. dall’Ass.ne da me rappresentata, si chiedevano chiarimenti in merito alle proroghe e alle autorizzazioni dei piani terapeutici ABA nonché l’apertura di un tavolo di civile confronto tra tutti gli Attori al fine di addivenire alla soluzione di tale annosa situazione.

Il giudizio privato con il quale si vuole vedere solo ciò che più ci pare e non vede ciò che è evidente, deve essere assolutamente stanato. È inaccettabile che si ritenga di poter coinvolgere in trascorsi personali e privati (che potrebbero trovare soluzioni certamente più soddisfacenti seguendo strade più adeguate) intere Associazioni e quindi famiglie che vivono inenarrabili condizioni di disagio e di dolore, e senza sensibilità alcuna sparare a zero giudicando ciò che non si conosce. La Dott.ssa NICCHINIELLO espone nel suo comunicato una serie di punti scientifici che dice di aver sperimentato su sua figlia e di questo non possiamo che esserne lieti, ma la supponenza usata per sottendere che diversamente dalla sua, i nostri figli non sono adeguatamente seguiti è quanto meno inaccettabile. La scienza a cui si appella dovrebbe sostituire il pregiudizio privato di fronte ad evidenze pubbliche verificabili.

Senza alcun timore continueremo nell’interesse dei nostri bambini a dire la nostra opinione in ordine a tutte le problematiche legate al mondo dell’autismo. Di ciò se ne faccia una ragione la Dott.ssa Nicchiniello!

E considerando che Angsa Campania non è deputata a supervisionare i nostri figli, ne’ tanto meno a giudicare il lavoro su di essi svolto, riposeremo tutti tranquilli nonostante i toni accesi utilizzati.