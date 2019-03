Il Brescia cerca la fuga col Cittadella, Palermo-Lecce preannuncia spettacolo

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie BKT torna in campo per l’ottava giornata di ritorno. Impegno casalingo per il Brescia contro il Cittadella, ancora euforico per il 4-1 rifilato al Lecce prima del riposo che ha riportato fiducia nella squadra di Venturato per continuare la risalita nella zona playoff. Per il Benevento impegno insidioso a Livorno mentre si preannuncia scoppiettante Palermo-Lecce, gara d’alta quota per la graduatoria. Molto interessante anche Pescara-Spezia mentre in coda può valere molto Padova-Crotone. Sempre per ciò che riguarda la lotta salvezza, impegni casalinghi per il Foggia, con il Cosenza, e il Carpi, contro l’Ascoli. Derby in Veneto per Hellas Verona e Venezia, a concludere il quadro c’è quello che, a questo punto del campionato, potrebbe essere considerato una sorta di spareggio playoff tra Perugia e Salernitana.

Venerdi 1 marzo ore 21

Foggia-Cosenza

Foggia in gol da 14 match consecutivi in terra di Puglia contro il Cosenza: 31 le reti rossonere nel periodo con ultimo stop nello 0-0 in serie C-1 datato 3 febbraio 1985.

Probabili formazioni:

Foggia (4-3-1-2): Leali, Ngawa, Billong, Martinelli, Ranieri, Angelli, Greco, Kragl, Chiaretti, Iemmello, Galano. All. Padalino.

Cosenza (3-5-2): Perina, Capela, Dermaku, Legittimo, Izco, Bruccini, Sciaudone, Mungo, D’Orazio, Litteri, Tutino. All. Braglia.

Arbitro: Maggioni.

Diffidati: Deli, Martinelli, Tonucci (Foggia); Garritano, Palmiero (Cosenza).

Squalificati: Busellato, Gerbo (Foggia).

Sabato 2 marzo ore 15

Brescia-Cittadella

Sono 10 i precedenti ufficiali a Brescia tra i padroni di casa ed il Cittadella, di cui 8 giocati in regular season di Serie B, 1 in Coppa Italia ed 1 nei playoff cadetti. I granata veneti hanno vinto una sola volta, 1-0 nel playoff cadetto del 6 giugno 2010, con rete determinante di Curiale al 90’.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Cistana, Romagnoli, Semprini, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Corini.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti, Settembrini, Pasa, Branca, Schenetti, Moncini, Diaw. All. Venturato.

Arbitro: Ghersini.

Diffidati: Bisoli, Cistana, Ndoj (Brescia); Camigliano, Frare, Iori (Cittadella).

Squalificati:

Carpi-Ascoli

Sono 3 i confronti ufficiali in terra emiliana fra Carpi ed Ascoli, con bilancio di 2 successi per i padroni di casa ed 1 per gli ospiti, che sono sempre andati a segno, per un totale di 5 gol. Il primo match riguarda l’epoca del pre-guerra, stagione 1941/42 in Serie C: gli emiliani chiusero al penultimo posto (16 squadre partecipanti), i bianconeri al dodicesimo. Una curiosità: la gara, vinta 3-1 dai padroni di casa, vide una sfida tutta ungherese in panchina: Joszef Zilisy per il Carpi (che poi avrebbe vinto il campionato francese a Marsiglia nel 1947/48) ed Istvan Fogl per l’Ascoli.

Probabili formazioni:

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Poli, Pezzi,Jelenic, Coulibaly, Vitale, Pasciuti, Piscitella, Arrighini. All. Castori.

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic, Laverone, Brosco, Quaranta, D’Elia, Addae, Troiano, Frattesi, Ninkovic, Berretta, Ciciretti. All. Vivarini.

Arbitro: Rapuano.

Diffidati: Ardemagni, Brosco, Cavion, Troiano (Ascoli).

Squalificati: Padella (Ascoli).

Padova-Crotone

Padova-Crotone atto sesto in terra veneta, 5 anni dopo l’ultimo confronto, chiuso sullo 0-0 nella B 2013/14. Nei 5 precedenti, tutti in Serie B e consecutivi, dal 2009/10 al 2013/14 inclusi, si contano 3 successi biancoscudati, 1 pareggio ed 1 affermazione calabrese.

Probabili formazioni:

Padova (3-5-2): Minelli, Andelkovic, Cherubin, Trevisan, Morganella, Mazzocco, Lollo, Calvano, Longhi, Mbakogu, Bonazzoli. All. Bisoli.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Golemic, Vaisanen, Sampirisi, Benali, Barberis, Rohden, Gomelt, Simy, Mraz. All. Stroppa.

Arbitro: Di Paolo.

Diffidati: Trevisan (Padova); Molina (Crotone).

Squalificati:

Ore 18

Palermo-Lecce

Palermo a segno da 13 match ufficiali consecutivi al Barbera contro il Lecce: 28 le reti siciliane nel periodo preso in considerazione, con ultimo stop lo 0-0 in Serie B datato 21 giugno 1981.

Probabili formazioni:

Palermo (4-3-1-2): Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Salvi, Jajalo, Murawski, Chochev, Trajkovski, Nestorovski, Puscas. All. Stellone.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Arrigoni, Tachtsidis, Majer, Mancosu, La Mantia, Falco. All. Liverani.

Arbitro: Aureliano.

Diffidati: Falletti, Murawski, Salvi (Palermo); La Mantia, Palombi, Scavone (Lecce).

Squalificati: Petriccione (Lecce).

Domenica 3 marzo ore 15

Perugia-Salernitana

Sono 21 i confronti in Umbria tra Perugia e Salernitana, con bilancio a favore dei padroni di casa per 8 vittorie a 4 con 9 pareggi a completare i conteggi. Tra esse si ricorda anche una gara in Serie A, datata 21 marzo 1999, 1-0 per i biancorossi, con rete decisiva al 71’ di Milan Rapaic. I granata non vincono al Curi dal 21 febbraio 2005, 1-0 in B con gol determinante di Bombardini; poi 6 sfide, con 2 successi biancorossi e 4 pareggi (sempre per 1-1).

Probabili formazioni:

Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Mazzocchi, Sgarbi, Gyomber, Felicioli, Falzerano, Carraro, Dragomir, Verre, Sadiq, Melchiorri. All. Nesta.

Salernitana (3-4-1-2): Micai, Mantovani, Migliorini, Pucino, Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez, A. Anderson, Calaiò, Jallow. All. Gregucci.

Arbitro: Guccini.

Diffidati: Bianco, Falasco (Perugia); Akpa Akpro, Jallow, Minala, Pucino (Salernitana).

Squalificati:

Pescara-Spezia

E’ perfetta parità nel bilancio degli 8 precedenti ufficiali in Abruzzo tra Pescara e Spezia: 3 successi per parte e 2 pareggi. Lo Spezia ha segnato in ben 7 di questi confronti in casa dei biancazzurri, per un totale di 13 marcature. Unico digiuno ligure nella sconfitta 0-1, Serie B, in data 3 aprile 1949, con gol decisivo di Rinaldi.

Probabili formazioni:

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo, Balzano, Scognamiglio, Campagnaro, Del Grosso, Melegoni, Brugman, Crecco, Marras, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Crivello, Augello, Bartolomei, Ricci, Mora, Bidaoui, Galabinov, Okereke. All. Marino.

Arbitro: Marinelli.

Diffidati: Mancuso, Marras, Memushaj (Pescara); Bartolomei, Capradossi, Crimi, Gyasi, Okereke (Spezia).

Squalificati:

Ore 21

Hellas Verona-Venezia

Il derby Hellas Verona-Venezia torna in Serie B dopo 14 stagioni: l’ultimo incrocio al Bentegodi risale al 3 febbraio 2005, 1-0 con rete di Adailton al 79’.

Probabili formazioni:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Dawidowicz, Vitale, Gustafson, Colombatto, Laribi, Di Gaudio, Pazzini, Lee. All. Grosso.

Venezia (4-3-3): Vicario, Zampano, Coppolaro, Fornasier, Mazan, Segre, Bentivoglio, Pinato, Lombardi, Bocalon, Di Mariano. All. Zenga.

Arbitro: Piscopo.

Diffidati: Dawidowicz, Lee, Marrone, Zaccagni (Hellas Verona); Bocalon, Di Mariano (Venezia).

Squalificati: Modolo (Venezia).

Lunedi 4 marzo ore 21

Livorno-Benevento

Il Benevento non ha mai vinto a Livorno su 8 precedenti: il bilancio è di 4 successi amaranto e 4 pareggi. In campionato le due squadre non si trovavano di fronte dalla stagione 1986/87 in C-1 e allora fu 1-1.

Probabili formazioni:

Livorno (3-4-1-2): Zima, Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan, Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi, Diamanti, Raicevic, Giannetti. All. Breda.

Benevento (3-5-2): Montipò, Tuia, Volta, Caldirola, Maggio, Crisetig, Viola, Bandinelli, Letizia, Coda, Insigne. All. Bucchi.

Arbitro: Minelli.

Diffidati: Giannetti (Livorno); Asencio, Di Chiara, Improta, Volta (Benevento).

Squalificati:

