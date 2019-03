Garanzia Giovani: Donazzan (Veneto), ’20 tirocini in editoria per laureati Iuav’ (2)

(AdnKronos) – “Il settore dell’editoria in Veneto conta realtà importanti come Grafiche Antiga, Grafica Veneta, Peruzzi, Marsilio, solo per citare le case editrici più note. Queste aziende oggi chiedono al mercato del lavoro figure di progettisti con una alta formazione culturale ed alcune competenze specifiche del settore che si possono acquisire solo con un rapporto stretto tra aziende e università”, ha affermato l’assessore Donazzan.

“L’editoria è una tradizione veneta e veneziana: Venezia è stata la più grande potenza culturale nella diffusione della stampa grazie al Remondini, e a grandi geni del calibro di Aldo Manuzio, inventore del libro portatile. Oggi l’università IUAV dà continuità a questa tradizione fornendo specifiche competenze professionali, tra le quali grafica, marketing, tecniche di impaginazione, archivistica. Con il Magnifico Rettore Ferlega è in atto da tempo un dialogo stretto per avvicinare il mondo dell’università, e in particolare questa accademia che definirei ‘l’università della bellezza’, a quelle imprese che nella cultura, nella promozione del bello e ben fatto e nelle tecniche comunicative hanno la loro ragione sociale”, ha concluso.