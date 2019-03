“Sindaci in contatto 2.0” attivo a Benevento: da oggi cittadini sicuri e informati su allerta meteo e disagi. Video

Da oggi, a Benevento, è attivo “Sindaci in contatto 2.0”, il sistema della Protezione Civile progettato per avvisare i cittadini in caso di evacuazione, allerta meteo e dare ogni altra comunicazione importante per l’incolumità di tutti, attraverso una semplice telefonata.

Lo strumento permette ai Sindaci di comunicare facilmente e istantaneamente con la cittadinanza, grazie alla capacità di includere in un’unica soluzione tutti i tradizionali sistemi di comunicazione massiva. Oltre agli avvisi circa eventuali allerte meteo, sarà possibile segnalare ulteriori e significativi disagi quali l’interruzione del servizio idrico, il blocco della circolazione o la chiusura delle scuole. Con tale sistema, i tecnici di Palazzo Mosti potranno, a loro volta, ricevere anche dei feedback ed aggiornamenti dalla comunità per eventuali disagi e criticità.

Potranno usufruire del servizio anche i turisti ed i sanniti che risiedono altrove, così da rimanere aggiornati in tempo reale.

E’ possibile iscriversi chiamando il numero verde 800029144.

Il progetto è stato presentato stamane, a Palazzo Mosti, dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, alla presenza degli Assessori Felicita Delcogliano e Mario Pasquariello; del funzionario del Comune, Giuseppe Soreca e dei volontari sanniti della Protezione Civile.

Il progetto si colloca tra le iniziative volte a potenziare il Piano di Protezione Civile di Benevento, per i cui miglioramenti si attende il responso positivo da parte della Regione Campania.

Ecco il video pubblicato dal Comune di Benevento: https://www.facebook.com/ComunediBenevento/videos/1009926942545268/