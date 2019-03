Teatro Romano. Creta annuncia il nuovo calendario delle giornate gratuite

Dal 28 febbraio è entrato in vigore il nuovo decreto che riformula la ex “domenica al museo” portando da 12 a 20 le giornate a ingresso gratuito nei siti archeologici e museali del Mibac. “Abbiamo aumentato le giornate gratuite e il prossimo anno – se trovo le risorse – vorrei aumentarle ancora”, questo ha affermato il Ministro Alberto Bonisoli alla conferenza stampa di presentazione a Roma, alla presenza del direttore generale dei musei Antonio Lampis e ai direttori dei Poli museali. Tra le novità del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 febbraio scorso l’istituzione della “Settimana della cultura” le cui date cambieranno annualmente, quest’anno sarà dal 5 al 10 marzo, mentre i giovani della Comunità europea tra i 18 e i 25 anni, che prima pagavano un biglietto ridotto, pagheranno un ticket d’ingresso di soli 2 euro. Le “domeniche al museo” restano da ottobre a marzo. A esse si aggiunge la settimana della cultura, più 8 giorni scelti dai direttori dei musei autonomi e dei poli museali. Per scoprire le giornate a ingresso gratuito dei vari musei italiani basterà cercare sul sito web creato appositamente dal ministero www.iovadoalmuseo.beniculturali.ite digitare il nome del museo di cui si desidera conoscere le date gratuite. L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, su proposta del direttore Ferdinando Creta, avrà le seguenti giornate gratuite:

21 Marzo Giornata per l’integrazione contro la discriminazione razziale

22 Aprile Giornata della Terra

21 Maggio Giornata della diversità culturale

2 Giugno Festa della Repubblica

2 luglio Festa Madonna delle Grazie

24 Agosto Festa di San Bartolomeo

13 ottobre FAMU_Famiglie al museo

25 Novembre Giornata contro la violenza sulle donne

Il giorno 5 marzo 2019, nell’ambito della settimana dei Musei, il Liceo Artistico Virgilio realizzerà nel Teatro Romano di Benevento una perfomance di body-art a cura degli alunni del Liceo Artistico, sotto la guida del professor Giulio Calandro, mentre venerdì 8 marzo 2019 il Polo museale della Campania con la Chiesa Beneventana celebrerà la Giornata internazionale della donna, con un approfondimento sull’universo donna: il ruolo della donna che da sempre, la pongono al centro del nucleo aggregativo della società. Uno sguardo attento alle sfumature suggerite dai tanti segni e simboli individuati attraverso la visione del mondo interiore. L’evento, che vuole coinvolgere la città di Benevento in tutte le sue espressioni, si svilupperà con visita guidata al Teatro Romano da parte del Direttore Ferdinando Creta con l’Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, a seguire, nella Chiesa di Santa Maria della Verità, Don Mario Iadanza offrirà un suo contributo suAngela Merici: una proposta per le sfide educative nell’Europa del sec. XVI. Sabato 9 Marzo alle ore 10,00, dopo l’inaugurazione della collettiva d’arte contemporanea Venire per avereCome to Haveal Museo Arcos di Benevento, al Teatro Romano di Benevento alle ore 11,00, sarà recuperato l’appuntamento Aperitivo in musica, previsto per lo scorso 23 febbraio e annullato per all’erta meteo, che si svolgerà l’ ultimo sabato di ogni mese. Aperitivo in musica, chesi collega alle manifestazioni di Benevento Città europea del vino2019, è un’occasione per conoscere un luogo di straordinario interesse storico e archeologico, ricco di suggestioni, insieme alle eccellenze del territorio in ambito enogastronomico, dell’accoglienza, della musica e della cultura. L’evento è organizzato dal Polo Museale della Campania in collaborazione con l’Istituto IPSAR Le Streghe di Benevento, l’Ensamble dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, la Cantina di Solopaca, e Allestimenti Umberto Rossi di Benevento, Nel Teatro saranno allestiti banchi per la degustazione di vini, presentati dai docenti e dagli allievi dell’Istituto alberghiero, con le musiche dell’Orchestra Filarmonica di Benevento eseguita da: Maya Martini, arpa – Vittorio Coviello, flauto – Agostino Napolitano, clarinetto. La partecipazione con il biglietto di ingresso gratuito al sito, rientrante nella Settimana dei Musei, a seguire la Mazzone Turismo metterà a disposizione una navetta per una visita guidata al Museo archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio.

La prima Domenica del mese di marzo ha dato risultati soddisfacenti superando le presenze del 2018 che erano state per il Teatro Romano 196 e per il Museo di Montesarchio 126.