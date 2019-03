3BMETEO Italia: nuova PERTURBAZIONE GIOVEDÌ con PIOGGIA e NEVE. Vediamo dove colpirà

Correnti miti di scirocco precederanno un nuovo peggioramento per la giornata di giovedì, bersaglio della perturbazione le regioni del Nord.

Il vortice di bassa pressione presente tra L’Inghilterra e la Scandinavia sarà l’artefice di un nuovo peggioramento sul Mediterraneo. L’approfondimento di una saccatura nella giornata di mercoledì sulla Penisola Iberica metterà in campo una perturbazione destinata a raggiungere una parte dell’Italia nella giornata di giovedì. L’evoluzione sarà lenta e richiamerà dalle latitudini nord africane correnti molti miti di scirocco che precederanno il fronte.

Evoluzione meteo: nubi in aumento fin dal mattino di mercoledì sulle regioni di nordovest con tendenza a qualche pioggia sulla Liguria e l’alto Piemonte tra il pomeriggio e la sera, qualche fenomeno serale interesserà anche la Lombardia. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono o discreto con correnti di scirocco via via più intense e temperature in aumento al Centro Sud.

Previsione per giovedì: la parte più attiva della perturbazione attraversa le regioni settentrionali con maltempo e fenomeni anche moderati su Liguria orientale, alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto, nevosi sulle Alpi dai 1300m fino ai 1500m ma localmente anche prossimi ai 1000m. Non pioverà se non occasionalmente sull’Emilia Romagna e in generale sulle basse pianure. Sul resto della Penisola tempo buono o discreto eccetto che sull‘alta Toscana dove potrà esserci qualche piovasco. Le temperature saranno in calo al Nord ma non ovunque, sull’Emilia i valori anche per effetto dei Garbino resteranno molto miti con massime anche fino a 20°. Molto mite anche al Centro Sud con diffusi valori diurni attorno ai 20° o persino superiori per effetto dello scirocco che soffierà moderato o forte su tutti i bacini, soprattutto quelli meridionali. Non escluse locali punte di 22-23° sulla Puglia, sulla Sicilia occidentale soprattutto sul Palermitano e sulla Sardegna.