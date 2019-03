Palazzo Paolo V ore 10.30. Presentazione “Gara di duathlon sul circuito dei 4 Imperatori

C’è grande attesa per la gara di duathlon sul circuito dei 4 Imperatori (Traiano-Adriano-domiziano Nerone e Domiziano) La partenza è prevista per domenica alle ore 10,00 Arco di Traiano con una prima tappa podistica di km 5,00 che interresserra gran parte del gia noto percorso della gara podistica in notturna del 28 settembre “XCORRERE LA STORIA” interessando le vie ed i vicoli “dell’Arco del Sacramento”,Teatro Romano Rione Triggio, Via Annunziata, Corso Garibaldi per poi ritornare all’Arco di Traiano. Successivamente ci sarà una tappa ciclistica di km 20,00 che interesserà la parte alta della città con partenza Arco di Traiano, viale dei Rettori Piazza IV Novembre, Viale degli Atlantici, Via della Salle, Viale Mellusi, Via Nicola Sala, Via Francesco Flora, Via Raffaele de Caro, Via Nicola da Monteforte, Via Sandro Pertini, Via Giuglielmo di Tocco, Via San Pasquale fino all’arrivo all ‘Arco di Traiano pe n.5 giri, per poi ultimare la gara con un altro giro podistico di km 2,5,sempre con partenza ed arrivo all’arco di Traiano. Mercoledì alle ore 10,30 si terrà a Palazzo Paolo V la conferenza Stampa di presentazione dell’evento Interverranno: Avv.Enzo Lauro Assessore sport e Cultura Avv.Mario Collarile Delegato Provinciale Coni Benevento Ing.Alessandro Pepe Presidente US ACLI Benevento Ing.Gianfranco Pacchiano Presidente ASD PODISMO BENEVENTO Luigi Mastriani Presidente Regionale FITRI e Presidente Hermes Campania