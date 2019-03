IL PRIMO VOTO: AL VIA IL PREMIO NATI PER LEGGERE CON LA COSTITUZIONE DELLE GIURIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Per il secondo anno Benevento partecipa al Premio Nazionale Nati per Leggere, con due giurie cittadine: la prima, nel presidio attivo presso Beneslan Onlus, Via Iandoli, dove sarà costituita una giuria di bambine e bambini 3-6 anni e dei loro genitori, nonni, zii che vorranno affiancarli. Per 4 sabati leggeremo insieme i libri finalisti, con votazione finale il 30 marzo.

È possibile iscriversi, attraverso la pagina Facebook “Amici di Nati per Leggere Benevento” o al primo incontro di insediamento presso la sede, previsto per sabato 9 marzo, alle 17.00.

Per la prima volta a Benevento verrà istituita un’ulteriore giuria composta dagli alunni, le maestre e i genitori, sempre con la partecipazione dei Volontari Natiperleggere, presso l’IC Federico Torre, Scuola dell’Infanzia Pacevecchia.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione avviata da tempo con le Istituzioni scolastiche del territorio e l’Assessorato all’Istruzione, con l’obiettivo di fare rete a supporto dei diritti dell’infanzia.

Per questa edizionedel Premio Nplil temascelto dalla Giuria è: “Dall’atomo alla zebra: i primi passi nella scienza”.

Il Premio nazionale Nati per Leggereè stato istituito nel 2009 dalla Regione Piemontein collaborazione con la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Coordinamento Nazionale Nati per Leggeree la rivista LiBeR. Ha ricevuto il patrocinio del CEPELL –Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il patrocinio della sezione italiana IBBY.

Il Premio ha ricevuto inoltre la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana.

Gli obiettivi del Premiosono:

– promuoverela diffusione della lettura ad alta voce nelle famiglie con bambini in età prescolare;

– segnalarela migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e riconoscere l’impegno degli operatori attivi nei progetti locali;

– stimolarelo sviluppo di proposte editoriali di qualità;

– diffondereil lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano per la promozione della lettura e della salute sul territorio.

Il Premio si articola in tre sezioni, in particolare, quella che vede la creazione di giurie di bambine e bambini con i loro genitori, le insegnanti e i volontari, è la II Sezione – CRESCERE CON I LIBRI.

Questa sezione prevede un premio assegnatodirettamente dai lettori in relazione a untema specifico. In un primo momento viene scelta una rosa di finalisti che rappresentano i migliori libri o albi illustratiper la fascia di età 3-6 anni editi in Italia.

Successivamente in tutte le città e reti partner si predispongono gruppi di lavoro di volontari, insegnanti e bibliotecari per preparare gli incontri di presentazione dei libri stessi all’interno dei punti lettura, nelle scuole e nelle biblioteche. Al termine degli incontri, i bambini e gli adulti partecipanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza, scegliendo così tra i finalisti il vincitore.

Le realtà che partecipano alla X edizione sono, oltre a Torino, Iglesias-Carbonia, Monza, Rete NatiperLeggere Campania, e Genova, Roma e il Sistema Bibliotecario dell’Area metropolitana torinese (SBAM).