Reddito cittadinanza: Caf Cisl, primo giorno con grande affluenza

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Gli operatori del Caf Cisl oggi con professionalità e senza alcun disagio hanno assistito in tutta Italia i cittadini che sono si sono rivolti al Caf nel primo giorno utile per inviare le domande per accedere al reddito di cittadinanza. Ad ora abbiamo già compilato 3.000 modelli per presentare la domanda. La Sicilia la regione più interessata, con oltre 900 domande presentate, seguita Calabria con circa 500, Puglia 400 Campania e Lazio 300”. Così in una nota la Cisl.

Molti anche i cittadini che non avendo l’Isee 2019, sottolinea, “l’hanno compilato oggi o hanno preso l’appuntamento per la compilazione e potranno presentare la domanda dalla prossima settimana. Sono oltre 12.000 gli appuntamenti fissati oggi per la presentazione nei prossimi giorni: dai 2000 dell’Emilia Romagna, 1800 nelle Marche, 1600 in Piemonte , 1500 nel Lazio, 1400 in Veneto, 800 in Friuli Venezia Giulia e in Abruzzo, 700 in Liguria e in Umbria. Le prenotazioni sono cresciute costantemente a volumi sostenuti nel corso della giornata sia tramite il sito che tramite call center”.

Oggi, sottolinea Giovanna Ventura, Presidente Caf Cisl, “era prevedibile una grande affluenza, in particolare nelle regioni del sud ma a parte qualche coda all’apertura stamattina non abbiamo avuto difficoltà a gestire le richieste, i cittadini hanno capito che non era indispensabile precipitarsi il primo giorno. Solo una parte di chi è passato in sede era già pronto oggi alla presentazione, molti hanno elaborato l’Isee o solo chiesto informazioni su cosa devono fare. La preoccupazione delle persone che si sono rivolte a noi è di avere accesso al beneficio prima possibile e ci siamo attrezzati per poter rispondere alle richieste su appuntamento entro fine mese, in modo da trasmetterle a Inps in tempo utile per godere del beneficio dal mese di aprile”.