SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA NELL’AREA DEL FORTORE

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha effettuato un sopralluogo nell’area montana del Fortore su alcune delle Strade provinciali che presentano gravi criticità per la stabilità dei versanti e la sicurezza degli utenti. Il Presidente ha voluto prendere atto di persona sugli effetti degli intrerventi in corso e quelli programmati per tali arterie. Le risorse finanziarie che possono essere messe a disposizione per il momento sono quelle stabilite con Decreto Ministeriale del 2018, mentre entro breve tempo si potrà contare sugli interventi di maggiore entità finanziati dalla Regione Campania.

Accompagnato dal Responsabile del Servizio Viabilità 1 della Provincia, ing. Michelantonio Panarese, il Presidente ha raggiunto innanzitutto Ginestra degli Schiavoni ed ha percorso le Strade n. 46 e 47. Per tali arterie è previsto un programma di manutenzione straordinaria dell’importo di circa 234mila Euro che partirà entro la fine del corrente mese: il Responsabile del Servizio conta di poter investire nell’intervento anche ulteriori economie di gestione.

Il sopralluogo è quindi proseguito in territorio di Castelfranco in Miscano ed ha riguardato le Strade n. 48, 49 e 50 che in parte sono chiuse al transito a causa di smottamenti. Il Presidente ha preso atto, comunque, che sono in corso modesti lavori di ripristino in attesa che venga definito con la Regione Campania un più ampio programma di opere per un importo di 2,1 milioni di Euro per consentire la ripresa del traffico veicolare. Per quanto riguarda in particolare la Strada n. 50, il Presidente si è soffermato sul movimento franoso che ha colpito la ctr. Feo. Lo smottamento crea gravi problemi e viene contrastato con difficoltà, sebbene, con i fondi attualmente a disposizione, si cerchi di provvedere alle più immediate urgenze. Si conta però di mettere a disposizione fondi per 350mila Euro al fine di avviare una bonifica della zona.

Per quanto concerne la Strada n. 45, dopo averla percorsa per intero, il Presidente ha preso atto con soddisfazione della notizia che è ormai in fase di avvio un intervento per 6,7 milioni di Euro finanziato dalla Regione Campania.

Il Presidente Di Maria ha quindi raggiunto contrada Golia di San Giorgio la Molara dove nei giorni scorsi si è verificato un nuovo imponente smottamento che ha costretto alcune famiglie e a lasciare le proprie abitazioni.