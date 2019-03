BENEVENTO. DISPERSIONE SCOLASTICA. IANARO (M5S): “DAL GOVERNO AIUTI CONCRETI!”

“Grazie ad un decreto interministeriale che porta la firma per il MoVimento 5 Stelle del Ministro della Giustizia Bonafede, Benevento è tra i 71 comuni della Campania, che beneficeranno dei Fondi del PON Scuola 2014-2020, per finanziare progetti didattici nelle scuole, volti a contrastare la dispersione scolastica, coinvolgendo anche enti, associazioni, strutture di promozione sociale e federazioni sportive” commenta la Portavoce alla Camera Angela Ianaro del MoVimento 5 Stelle.

“Si tratta di un contributo di cinquanta milioni di euro per le scuole di 292 aree del territorio nazionale individuate con un apposito decreto a firma dei ministri della Giustizia, dell’Interno e dell’Istruzione – continua la parlamentare, capogruppo M5S in Commissione Bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale – spero possano aiutare tanti studenti a tornare sui banchi scolastici dove potranno avere la possibilità di costruirsi un futuro sereno o almeno essere impegnati in attività sportive o sociali che li sottraggano alla strada o ad altra via pericolosa, quando si vivono situazioni di disagio familiare o di povertà”.

“Ancora una volta dal Governo Conte segnali incoraggianti per Benevento e questa volta su due emergenze sociali di rilievo: la lotta alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica, aiutare oggi i minori significa assicurarci una società migliore domani, sottraendo manovalanza alla criminalità ed offrendo condizioni di vita migliori per giovanissimi che oggi nemmeno sono consapevoli del proprio disagio”.