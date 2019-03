CGIL E CROCE ROSSA, AMBULATORIO MOBILE PER VISITE GRATUITE AL SENO. FOTO

Anche quest’anno la FP e la FISAC CGIL, insieme alla Croce Rossa Italiana, come ormai da tradizione, in occasione dell’8 marzo, hanno inteso dare alla giornata un carattere di concretezza e sensibilità, non solo di commemorazione e rivendicazione contro il gender gap ancora estremamente tangibile in Italia e nel mondo.

abbiamo offerto la competenza del dott. Palladino, senologo del Fatebenefratelli, per effettuare uno screening gratuito al seno.

Trenta tra iscritte ed amiche hanno aderito e per molte altre organizzeremo un altro appuntamento.

un grazie a tutti gli amici che hanno reso possibile l’iniziativa.