Electrolux: 130 mln per innovazione processo e prodotto

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – “La Regione Veneto continua a seguire da vicino la vicenda Electrolux con riferimento specifico agli sviluppi aziendali nella sede di Susegana”. Questa la posizione espressa dall’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, al termine dell’incontro odierno a Roma sul futuro di Electrolux, nella sede di via Molise del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Ai rappresentanti del ministero, delle Regioni e delle parti sociali la multinazionale svedese ha presentato il proprio piano industriale per i prossimi tre anni per le sedi di Porcia, Susegana e Solaro. Il piano riguarderà in particolare lo stabilimento di Susegana (Treviso) e il comparto del ‘freddo’, al quale sono destinati investimenti corposi, pari a 130 milioni di euro, per innovare sia i processi produttivi che il prodotto.