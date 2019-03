Tempo di derby in Puglia, il Brescia a Cosenza per il riscatto

Nona giornata di ritorno della Serie BKT alle porte con il Brescia capolista che cerca riscatto in casa del Cosenza mentre le inseguitrici confidano in un passo falso delle rondinelle. Il Palermo, tornato al successo contro il Lecce, andrà in scena a Venezia con l’esordio sulla panchina arancioneroverde di Cosmi, arrivato in settimana per sostituire Zenga. Per il Pescara invece impegno in casa del Cittadella, per il Benevento trasferta a Cremona. Il turno si apre con l’anticipo tra Perugia ed Hellas Verona che si preannuncia scoppiettante ed equilibrato e può valere come anticipo di playoff. Sabato alle 15 i fari saranno però puntati sul Via del Mare per il derby pugliese tra Lecce e Foggia. Per quanto riguarda la lotta salvezza, il Padova va al Picco per sfidare lo Spezia, il Crotone andrà a Salerno. Completa il quadro Ascoli-Livorno.

Venerdì 8 marzo ore 21

Perugia-Hellas Verona

Il Perugia non batte al Curi l’Hellas Verona – a livello di Serie B – dal 2-1 datato 10 maggio 1998, con le reti di Bernardini e Matrecano per i padroni di casa e provvisorio pareggio di Italiano per i gialloblu. Nelle ultime due occasioni in cui i biancorossi umbri hanno vinto sui gialloblu scaligeri in cadetteria, i padroni di casa sono sempre stati promossi in Serie A, al termine delle stagioni 1995/96 (3-2 nella sfida del Curi in quella che fu proprio la gara dell’aritmetica promozione biancorossa, doppietta di Negri e Beghetto per gli umbri, Manetti e Tommasi per gli scaligeri, allenatore Galeone) e 1997/98 (allenatore Castagner).

Probabili formazioni:

Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Rosi, Sgarbi, Gyomber, Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Verre, Han, Melchiorri. All. Nesta.

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec, Gustafson, Colombatto, Henderson, Lee, Di Carmine, Laribi. All. Grosso.

Arbitro: Di Martino.

Diffidati: Bianco, Falasco (Perugia); Dawidowicz, Lee, Marrone, Zaccagni (Hellas Verona).

Squalificati: Sadiq (Perugia).

Sabato 9 marzo ore 15

Cittadella-Pescara

Nelle 6 sfide ufficiali in Veneto tra le due squadre, il Pescara non ha segnato per la prima volta al Tombolato l’anno scorso, quando ha perduto 0-2. Nelle precedenti 5 partite i gol biancazzurri erano stati 8.

Probabili formazioni:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti, Bussaglia, Iori, Branca, Schenetti, Moncini, Finotto. All. Venturato.

Pescara (4-3-1-2): Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Bruno, Crecco, Sottil, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Arbitro: Pezzuto.

Diffidati: Camigliano, Iori (Cittadella); Bruno, Campagnaro, Mancuso, Memushaj (Pescara).

Squalificati: Frare, Settembrini (Cittadella); Marras (Pescara).

Cosenza-Brescia

Sono 12 i confronti ufficiali a Cosenza tra le due squadre, con Brescia vittorioso soltanto il 29 settembre 1963, 2-1 in Serie B con doppietta di Pagani e rete di Longhi per i rossoblu di casa; restante bilancio di 5 successi rossoblu e 6 pareggi. Nelle ultime 6 partite al San Vito-Marulla entrambe le squadre hanno sempre segnato, 12 gol calabresi e 8 lombardi.

Probabili formazioni:

Cosenza (4-3-1-2): Perina, Bittante, Capela, Dermaku, Legittimo, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, Baez, Litteri, Tutino. All. Braglia.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Mateju, Bisoli, Tonali, Ndoj, Spalek, Torregrossa, Donnarumma. All. Corini.

Arbitro: Dionisi.

Diffidati: Garritano, Palmiero (Cosenza); Bisoli, Ndoj, Sabelli, Tonali (Brescia).

Squalificati: Cistana (Brescia).

Lecce-Foggia

Nei 6 precedenti in Serie B del derby pugliese in casa-Lecce, Foggia mai vittorioso con 1 solo pareggio (0-0 nel 1980/81) e ben 5 sconfitte ed appena 1 rete segnata (nel 1996/97). In assoluto sono 23 le edizioni del derby regionale in terra salentina, con 3 vittorie rossonere a fronte delle 16 giallorosse e 4 sono i pareggi.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Majer, Mancosu, La Mantia, Falco. All. Liverani.

Foggia (3-5-2): Leali, Martinelli, Billong, Ranieri, Zambelli, Agnelli, Greco, Deli, Kragl, Chiaretti, Iemmello. All. Padalino.

Arbitro: Nasca.

Diffidati: La Mantia, Palombi, Scavone (Lecce); Deli, Martinelli, Tonucci (Foggia).

Squalificati: Gerbo (Foggia).

Ore 18

Spezia-Padova

Spezia senza successi da 13 stagioni al Picco contro il Padova: l’ultima vittoria degli “aquilotti” fu firmata Varricchio, 1-0 in C-1, in data 18 dicembre 2005.

Probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Ligi, Augello, Mora, Ricci, Crimi, Pierini, Galabinov, Okereke. All. Marino.

Padova (4-3-1-2): Minelli, Morganella, Andelkovic, Ceccaroni, Longhi, Lollo, Cappelletti, Calvano, Clemenza, Baraye, Mbakogu. All. Bisoli.

Arbitro: Prontera.

Diffidati: Bartolomei, Capradossi, Crimi, Gyasi, Okereke (Spezia); Trevisan (Padova).

Squalificati: Da Cruz (Spezia).

Domenica 10 marzo ore 15

Ascoli-Livorno

Il Livorno è atteso ad Ascoli , campo su cui ha – storicamente – una tradizione fortunata: 6 vittorie in 13 precedenti, di cui 5 nelle ultime 6 sfide disputate. Unica eccezione nel 2011/12, quando fu 2-0 per i bianconeri di casa. In queste ultime 5 gare vinte, gli amaranto toscani hanno segnato 17 gol.

Probabili formazioni:

Ascoli (4-3-1-2): Milinkovic-Savic, Laverone, Brosco, Padella, D’Elia, Addae, Troiano, Frattesi, Ninkovic, Berretta, Ciciretti. All. Vivarini.

Livorno (3-4-1-2): Zima, Di Gennaro, Gonnelli, Bogdan, Valiani, Agazzi, Luci, Fazzi, Diamanti, Raicevic, Giannetti. All. Breda.

Arbitro: Serra.

Diffidati: Addae, Ardemagni, Brosco, Cavion, Troiano (Ascoli); Giannetti. Porcino (Livorno).

Squalificati: Ganz (Ascoli).

Cremonese-Benevento

Cremonese-Benevento atto secondo allo Zini. L’unico precedente risale al 18 ottobre 2009, 1-0 per i padroni di casa – in I Divisione Lega Pro – con gol decisivo di Coda.

Probabili formazioni:

Cremonese (4-4-2): Agazzi, Mogos, Terranova, Claiton, Migliore, Emmers, Arini, Castagnetti, Soddimo, Piccolo, Strizzolo. All. Rastelli.

Benevento (3-5-2): Montipò, Tuia, Antei, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Crisetig, Improta, Insigne, Coda. All. Bucchi.

Arbitro: Fourneau.

Diffidati: Boultam, Claiton (Cremonese); Asencio, Di Chiara (Benevento).

Squalificati: Montalto (Cremonese); Maggio, Volta (Benevento).

Ore 21

Salernitana-Crotone

Il Crotone ha vinto una sola volta nella storia a Salerno, su 23 precedenti ufficiali, a fronte di 11 successi granata ed altrettanti pareggi. L’affermazione calabrese fu per 1-0 il 17 dicembre 2000, nel primo confronto tra le due squadre in B: rete decisiva di De Florio al 32’.

Probabili formazioni:

Salernitana (3-4-3): Micai, Pucino, Migliorini, Gigliotti, Casasola, Odjer, Di Tacchio, Lopez, Orlando, Calaiò, Jallow. All. Gregucci.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Spolli, Golemic, Vaisanen, Molina, Barberis, Rohden, Benali, Milic, Simy, Nalini. All. Stroppa.

Arbitro: Volpi.

Diffidati: Akpa Akpro, Jallow, Lopez Gasco, Mantovani, Minala, Pucino (Salernitana); Molina (Crotone).

Squalificati: Sampirisi (Crotone).

Lunedì 11 marzo ore 21

Venezia-Palermo

Sono 24 i confronti ufficiali al Penzo tra le due squadre con 11 successi arancioneroverdi, 6 siciliani e 7 pareggi. Il Palermo non vince a Venezia dal 12 aprile 2003: 2-0 in Serie B. Le reti vennero firmate da Codrea e Lagrotteria.

Probabili formazioni:

Venezia (3-5-2): Vicario, Bruscagin, Fornasier, Modolo, Zampano, Zennaro, Bentivoglio, Pinato, Di Mariano, Bocalon, Citro. All. Cosmi.

Palermo (4-3-2-1): Brignoli, Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Murawski, Jajalo, Haas, Trajkovski, Falletti, Puscas. All. Stellone.

Arbitro: Ros.

Diffidati: Bocalon, Di Mariano (Venezia); Falletti, Murawski (Palermo).

Squalificati: Salvi (Palermo).

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.