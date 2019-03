TUTELA DELL’AMBIENTE: UNA PRIORITÀ PER IL 35% DELLE PERSONE IN CAMPANIA. VIDEO

Il Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio (Aula Magna, via delle Puglie 82) ha ospitato l’incontro I territori della sostenibilità. L’iniziativa è stata organizzata da Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, il più importante evento in Italia dedicato a sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa, in collaborazione con le cattedre di Economia agroalimentare ed Economia aziendale dell’ateneo beneventano. Protagoniste dell’incontro le esperienze di sostenibilità realizzate in Campania, dove l’urgenza rimane la sostenibilità economica, intesa come lavoro e reddito, ma dove cresce anche l’attenzione all’ ambiente. Sentiamo il presidente di Confindustria Filippo Liverini