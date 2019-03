Sanità, petizione di “Io x Benevento” per rimozione management ospedale Rummo

L’associazione “Io x Benevento” ha presentato stamane, nella sede di San Modesto, la petizione che intende portare avanti contro il management dell’azienda ospedaliera “San Pio”.

Il presidente, Giuseppe Schipani, ha annunciato che dalla prossima settimana dei gazebo dell’associazione saranno presenti in diversi punti della città per raccogliere le firme da presentare al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al fine di ottenere la rimozione dei dirigenti del nosocomio sannita, in particolare di quello generale ed amministrativo, rispettivamente Renato Pizzuti e Alberto Pagliafora.

Dall’inizio della prossima settimana due postazioni di “Io x Benevento” saranno collocate in prossimità degli ospedali cittadini: una in via Delcogliano e l’altra al Fatebenefratelli. Nele giornate di giovedì e venerdì le firme saranno raccolte di volontari nei centri commerciali, mentre nel weekend l’iniziativa proseguirà dinanzi le parrocchie e al mercato di Santa Colomba.

Sarà possibile aderire all’iniziativa anche online, attraverso i canali Facebook dell’associazione “Io x Benevento”.