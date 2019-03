Taglio pini marittimi al viale degli Atlantici. L’apprezzamento degli Agrotecnici

“Stiamo assistendo quotidianamente ad una serie di dichiarazioni dell’Ordine degli Agronomi di Benevento in merito all’abbattimento, nella città di Benevento, di alcune piante di pino che presentano una grave forma di instabilità e perciò a rischio di crollo. Dispiace notare, per l’ennesima volta, come nei numerosi interventi pubblici, l’Albo degli Agronomi cerchi di rivendicare l’esclusiva competenza professionale in materia di VTA che, in realtà, è inesistente”.

A dirlo è Carmine Agostinelli presidenti dell’Ordine degli Agrotecnici di Benevento, interveuto sul tema del taglio dei pini di viale Atlantici senza non qualche polemica sulle dichiarazioni effettuate dagli Agronomi.

“Copiosa – scrive ancora Agostinelli – è ormai la giurisprudenza in materia. Ci limitiamo a citare solo la recente sentenza n. 6920 del 7 novembre 2018, con la quale il Consiglio di Stato ha confermato l’assenza di competenze esclusive in capo agli iscritti nell’Albo dei Dottori Agronomi. I giudici di Palazzo Spada nel ritenere inammissibile l’appello proposto da una RTI di Agronomi, ha reso definitiva la sentenza n. 440/2018 del TAR Veneto e, per l’effetto, ribadito in particolare quanto alla precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 952/2017, circa l’inesistenza di esclusive professionali in capo agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali, segnatamente nel settore forestale della valutazione arborea (oggetto delle controversie). Per contro, corre l’obbligo di ricordare che le competenze forestali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati risultano ben delineate dalla legge 12 agosto 2014 n. 116, art. 1-bis comma 16, che così recita: ‘L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’articolo 26, comma 2- bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale’. Nell’apprezzare e condividere la linea assunta dall’Amministrazione Comunale di Benevento in merito al taglio dei pini, si coglie l’occasione per rinnovare la più ampia collaborazione istituzionale offerta dal Collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati di Benevento”.