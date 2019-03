UNISTEM DAY 2019 : anche Unisannio protagonista della giornata mondiale della ricerca sulle cellule staminali

Con UniStem Day continua il lungo e affascinante viaggio della ricerca a partire dalle cellule staminali, che festeggia quest’anno la sua undicesima edizione. Venerdì 15 marzo 2019, 99 atenei e centri di ricerca in 15 Paesi nel mondo in 4 continenti daranno vita in contemporanea al più grande evento di divulgazione scientifica dedicato agli studenti delle scuole superiori. Coordinano l’evento la professoressa della Statale di Milano e senatrice a vita Elena Cattaneo con il team di UniStem, il Centro di ricerca sulle Cellule staminali dell’Università degli Studi di Milano.

Quest’anno per la prima volta, UniStem Day diventa un evento mondiale accogliendo l’Australia, la Colombia e Singapore con i loro centri di ricerca e per la prima volta organizza l’evento con la collaborazione di Fondazione TIM, attiva nella valorizzazione della progettualità applicata all’educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica.

Nato nel 2009 a Milano da un’idea della Prof.ssa Elena Cattaneo, l’evento consolida con l’undicesima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 15 paesi coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ricerca scientifica.

Protagonisti della giornata saranno circa 30.000 studenti, che attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio ma anche momenti teatrali e giochi potranno osservare da vicino i tanti volti del mondo della ricerca scientifica. L’evento vuole quindi essere motivo di coinvolgimento, ispirazione e, perché no, divertimento.

Innovazione tecnologica, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e le fake news: questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della giornata.

L’UniStem Day dell’Università del Sannio si svolgerà nell’Aula Magna di via Calandra, a partire dalle ore 9.

Il rettore dell’ateneo sannita Filippo de Rossi darà il benvenuto agli studenti delle 11 scuole partecipanti. Le professoresse Maria Moreno ed Elena Silvestri presenteranno il programma dando il benvenuto ai partecipanti e collegandosi via audio con Universidad de Murcia, Università degli Studi di Sassari e Max-Delbrück Centrum fur Molekulare Medizin di Berlino.

Il professore Pasquale Vito e le professoresse Flavia De Nicola e Federica Cioffi coordineranno i lavori della giornata aprendo il collegamento streaming con l’Università degli Studi di Milano per seguire l’intervento “Il valore della memoria” della senatrice a vita Liliana Segre.

Seguiranno gli interventi della dottoressa Silvia Parisi del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II che affronterà il tema “Malattie genetiche: il modello delle cellule staminali”; della dottoressa Maria Giuseppina Miano dell’Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati-Traverso” – CNR Napoli che parlerà di “Cellule staminali ed epilessia”; della dottoressa Fabiana Passaro del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche Università degli Studi di Napoli Federico II che interverrà su “Riprogrammare le cellule per rigenerare il cuore”; del dottore Giovanni Villone del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vicenzo Tiberio” Università degli Studi del Molise che si occuperà di “Cellule staminali: domande di bioetica”.

Nel pomeriggio si passerà la parola agli studenti che presenteranno attività inerenti al tema delle cellule staminali, provando per un giorno a mettersi nei panni di un ricercatore. UniStem Day è proprio questo: un viaggio all’origine delle scoperte e della libertà di tracciare e percorrere le infinite strade nei territori inesplorati della ricerca.

Tutti i Paesi partecipanti nel 2019: Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Singapore, Svezia, Ungheria.

UniStem Day è online all’indirizzo www.unistem.it su Facebook, Twitter e Instagram. #unistem2019