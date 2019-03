Basilicata: Berlusconi, ‘votate per cambiare la regione’

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “In Basilicata vogliamo vincere per cambiare la Regione e risollevare una terra ricca di risorse ma troppo povera di lavoro e opportunità”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Dritto e Rovescio su Rete4 lanciando un appello al voto per il centrodestra domenica 24 marzo nelle regionali in Basilicata. “Il generale Vito Bardi è la persona più giusta per guidare la Basilicata verso un futuro migliore dopo i disastri delle precedenti amministrazioni”, ha aggiunto.