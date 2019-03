Alberi al Viale degli Atlantici. De Nigris:” Riqualificazione affidata ad esperti”

In merito alla nota vicenda che riguarda gli alberi del Viale degli Atlantici, per evitare continue azioni di strumentalizzazione politica, la Giunta comunale adotterà in una delle prossime sedute un provvedimento per contemperare le diverse esigenze emerse in alcune relazioni tecniche.

Ad annunciarlo l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di benevento Luigi De Nigris.

Da una parte vi è, infatti, la necessità di mettere in sicurezza le strade ed i marciapiedi interessati dall’attuale alberatura per evitare danni a cose e persone; dall’altra, l’esigenza di sostituire gli alberi ritenuti pericolosi con altri che meglio si integrano e/o si adattano al contesto urbano di riferimento.

Sarà quindi una commissione di esperti che indicherà all’Ente, nel più breve tempo possibile, gli interventi per garantire la sicurezza, la fruibilità, la funzionalità e la bellezza dei luoghi interessati.

Oltre ad esperti della pianificazione urbanistica e dell’architettura del paesaggio, dell’agronomia e dell’agrotecnica, faranno parte della citata Commissione anche un esperto regionale della Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del settore Verde pubblico comunale ed il progettista incaricato per i lavori di riqualificazione delle strade oggetto dell’intervento.