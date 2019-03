Cmc: AnciSicilia, ‘governo intervenga per scongiurare nuovo stop’

Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – “Chiediamo al governo nazionale di convocare, al più presto, il tavolo tecnico con l’Anas, la Regione e gli enti locali in merito ai lavori della Agrigento-Caltanissetta per avviare tutte le iniziative utili a facilitare lo sblocco dei fondi necessari a garantire il prosieguo dei lavori e a scongiurare una ulteriore battuta d’arresto”. Ad avanzare la richiesta è il presidente di AnciSiclia Leoluca Orlando sottolineando “la preoccupazione per i tanti cantieri da troppo tempo bloccati, come la Catania- Ragusa o la Siracusa-Gela” e “il timore che si possano trasformare in ennesime opere incompiute”.

“Auspichiamo – conclude Orlando – che il presidente Conte e il ministro Toninelli, così come anticipato nel corso della visita in Sicilia del 12 marzo scorso, intervengano tempestivamente per sbloccare infrastrutture vitali per l’intera Isola”.