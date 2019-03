Domenica 24 marzo a Palazzo Paolo V la presentazione del libro di Antimo Cesaro “Breve trattato sul lecchino”

Domenica 24 marzo alle ore 17:30, presso l’auditorium “Santa Caterina” di Palazzo Paolo V a Benevento, si terrà la presentazione del libro di Antimo Cesaro “Breve trattato sul lecchino”.

Dialogheranno con l’autore: Manuela De Noia, bibliotecaria; Giancristiano Desiderio, giornalista e saggista; Michele Lanna, docente presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli. Modererà il giornalista Billy Nuzzolillo. L’evento è organizzato da IDEAS Sannio in collaborazione con il Distretto culturale “Per terre, per bellezza, per santità”.

“Il lecchino – si legge nella presentazione del libro edito da La Nave di Teseo – è sintesi sublime di disposizione e arte, di natura e cultura, di attitudine e abilità, di genio e capacità organizzativa. Quest’essere straordinario deve dimostrare di possedere e coltivare una virtù fondamentale: la pazienza. Egli sa di dover leccare oggi per incassare domani. A furia di ingoiare rospi, sorridere a comando, applaudire e leccare scarpe e altro, con modestia, senza fiatare, il lecchino assumerà via via posizioni di sempre maggiore rilievo nell’ambito di un ministero, di un’università, di un movimento politico, di un ordine professionale. Proprio al raggiungimento del culmine della carriera si consuma il suo dramma esistenziale: si renderà conto di non avere più a disposizione scarpe o natiche per le quali valga veramente la pena adoperarsi. Attraverso la storia e la letteratura – da Aristotele a Dante, da Machiavelli a Musil – Antimo Cesaro descrive il ritratto impietoso di una creatura immortale: il lecchino”.

L’autore insegna Scienza e filosofia politica e Teoria del linguaggio politico presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. È stato membro del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, deputato e sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Autore di numerosi saggi sul pensiero politico e la filosofia delle scienze sociali, tra le sue ultime pubblicazioni i lavori monografici Lingua gladio et pecunia (2011), La politica come scienza (2013), Arcana tabula (2016) e Il sovrano demiurgo (2018), nonché le edizioni critiche del cinquecentesco Discorso sul liocorno di Ambroise Paré (2014) e della Città del Sole di Tommaso Campanella (2018).