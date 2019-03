3BMETEO ITALIA. Fronte ARTICO da LUNEDÌ con PIOGGE, TEMPORALI, NEVE in montagna e CALO TERMICO

Ore contate per l’alta pressione che fino alla fine della settimana favorirà condizioni primaverili. Un fronte artico innescherà tempo instabile e un deciso calo termico.

SITUAZIONE METEO WEEKEND. Un vasto campo di anticiclonico si è impossessato di tutta Italia e favorirà un weekend stabile e soleggiato su tutte le nostre regioni con temperature in aumento, su gradevoli valori primaverili. Ma non avrà lunga vita. Dall’inizio della prossima settimana infatti un fronte freddo in discesa dall’Artico, dopo aver attraversato il Continente da nord a sud, irromperà sull’Italia a partire dalle Alpi e comporterà una netta inversione di tendenza sulle nostre regioni.

METEO INIZIO SETTIMANA. Il fronte artico in discesa da nord toccherà i versanti settentrionali delle Alpi già dalle prime ore di lunedì provocando un aumento della nuvolosità con i primi fenomeni sui settori confinali. Con il passare delle ore scavalcherà la catena alpina e si riverserà sul Triveneto, dove darà luogo a piogge e qualche rovescio che potranno assumere anche carattere temporalesco, mentresulle Alpi confinali cadrà qualche fiocco di neve in calo localmente anche sotto i 1000m in serata. Sempre verso fine giornata alcune piogge raggiungeranno il basso Piemonte e sfioreranno la bassa Lombardia, ma sarà soprattutto Triveneto ed Emilia Romagna che si avranno i fenomeni più rilevanti, anche a carattere di temporale. Primi fenomeni in sconfinamento entro sera a Levante Ligure, Toscana interna, Umbria settentrionale e Marche. Nulla di fatto sul resto d’Italia.

Martedì il fronte continuerà la sua discesa verso sud favorendo un graduale miglioramento sulle regioni del Nord, dove le temperature caleranno di parecchi gradi, ma un peggioramento al Centro con fenomeni soprattutto sul versante adriatico e nevicate sull’Appennino fino a 1000m. Poco coinvolto invece il versante centrale tirrenico, ma in Sardegna sono attesi rovesci e temporali a tratti forti, specie sul versante orientale. In seguito i fenomeni raggiungeranno anche il Sud Italia dove dovrebbero attardarsi fino a mercoledì interessando più direttamente il versante ionico, attenuandosi però sulle regioni centrali. Temperature ancora in diminuzione.