Agenda della settimana economica e sindacale** (4)

(AdnKronos) – GIOVEDI’ 28 MARZO

– Roma. Inps diffonde i dati sull’Osservatorio pensioni erogate-vigenti (2015-2019) e liquidate (2014-2018).

– Roma. Statistiche Banca d’Italia: “Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia”

– 9.30. Firenze. Auditorium Usr Cisl Toscana, via Benedetto Dei 2/a. Convegno Cisl “Infrastrutture e lavoro in Toscana, quale futuro?”, con la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan

– 10. Roma. Auditorium Consob. Via Claudio Monteverdi 35. Piazza Verdi.Relazione annuale dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf)auditorium Consob a Roma e in videocollegamento da Milano. Apre i lavori il commissario Paolo Ciocca. Segue la relazione del presidente dell’Acf, Gianpaolo Barbuzzi. (in videocollegamanto da Milano)

– 10. Roma. Istat diffonde i dati sui prezzi delle abitazioni del quarto trimestre 2018.

– 10. Roma. Cnel, viale David Lubin. Convegno organizzato da Assolavoro: “Posti e percorsi: il lavoro tra mappa e territorio”. Con presidente Cnel, Tiziano Treu.

– 14. Berlino. Germania: diffusione dati sull’inflazione armonizzata UE, relativi al mese di marzo.

– 14. Zugliano (Udine). Centro Ernesto Balducci – Piazza della Chiesa,1. Iniziativa Cgil Friuli Venezia Giulia “Welfare, lavoro, sviluppo: quale futuro per la nostra regione?”, con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

– 14.30. Camera dei Deputati – Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari – Via di Campo Marzio, 78. Stati Generali delle Pmi, “Pmi Italia, il credito finito”. Con Matteo Salvini vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Massimo Garavaglia sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze; Stefano Buffagni sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri; Claudio Borghi presidente V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione; Carla Ruocco pres. VI Commissione

– 18. Milano. Via Burigozzo 1/A. Inaugurazione Confindustria Dispositivi Medici, con il presidente Confindustria, Vincenzo Boccia

– 18.30. Roma. Feltrinelli Libri e Musica – Galleria Alberto Sordi – Piazza Colonna. Presentazione libro di Marco Bentivogli “Contrordine compagni”, manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell’Italia

– 20. Zugliano, Udine. Centro Ernesto Balducci – Piazza della Chiesa,1. Iniziativa Cgil Friuli Venezia Giulia “Migranti e migrazioni senza luoghi comuni”, con il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini

– 20.30. Vicenza. Villa Cordellina Lombardi, Via Lovara 36, Montecchio Maggiore – Evento Città Imprese Festival dei territori industriali “Quei champion che continuano a crescere”. Carlo Robiglio Vice Presidente di Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria.