Agenda della settimana economica e sindacale**

Roma, 24 mar. (AdnKronos) – I principali appuntamenti economici della settimana dal 25 al 31 marzo 2019.

LUNEDI’ 25 MARZO

– 9.30. Milano. “Giornata dell’educazione finanziaria” . Teatro Studio Melato, Via Rivoli 6. Partecipano tra gli altri Letizia Moratti (Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca) e di Sergio Escobar (Direttore del Piccolo Teatro di Milano).

– 10. Berlino. Germania, diffusione dati Ifo su fiducia degli imprenditori

– 10. Milano. P.za San Fedele 2. Per BlackRock presentazione della ricerca internazionale “Investor Pulse 2019”

– 10.45. Roma. Aula Magna Istat. via Cesare Balbo, 14. L’Istat presenta Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Presidente Istat, Gian Carlo Blangiardo; Alberto Bagnai, presidente Commissione Finanza Senato; Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria all’interno di Confindustria; Fedele De Novellis, economista di REF Ricerche

– 11.15. Catania. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Sicilia orientale per una serie di sopralluoghi a cantieri Rfi e Anas.

– 11.30. Milano. Via Disciplini 3. Tavola rotonda Aiaf di presentazione dei “Piani Individuali di Risparmio (Pir) nelle ultime modifiche legislative”, con presidente Alberto Borgia, Ad Arco Fondi Ugo Loser e altri.

– 12. Milano. Hotel Melià, Via Masaccio 19. Incontro per presentare le proposte dei sindacati per il nuovo contratto delle lavoratrici e dei lavoratori bancari. Partecipano i segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Giuliano Calcagni, Massimo Masi ed Emilio Contrasto.

– 13.30. Saint-Martin-de-la Porte. Il presidente del Senato francese, Gérard Larcher visiterà il cantiere della Torino-Lione.

– 14.30. Venezia. Palazzo Labia, Campo San Geremia, Cannaregio 275 – 20 Anni Kyoto Club “I prossimi impegni per un’economia amica del clima”. Giulio Pedrollo, Vice Presidente di Confindustria per la Politica industriale.

– 15. Roma. “Ricominciare dalle città: cultura e sviluppo”, dedicato al tema del “governo delle città”. Tra i partecipanti Direttore Svimez, Luca Bianchi, Elio Manti (Direttore Dipartimento Programmazione e Finanze, Regione Basilicata), Giorgio Martini (Autorità di Gestione PON Metro 2014-2020), Rosa Maiello (Presidente Aib), Francesco Monaco (Area Mezzogiorno e Politiche per la coesione territoriale, Anci), Giovanni Solimine (Direttore Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Università degli Studi “La Sapienza”). Concluderà il seminario, il Presidente Svimez, Adriano Giannola

– 17. Milano. Sala Fontana, Hotel Rosa Grand Milano, Piazza Fontana 3 – Evento “Le tendenze dei viaggi d’affari e l’evoluzione del settore”. Alessio Rossi, Vice Presidente di Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria.

– 18. Roma. Via IV Novembre 138A. I-COM – Presentazione del libro di Massimiliano Magrini “Fuori dal gregge – Il pensiero divergente che crea innovazione”, con il Direttore Generale Confindustria, Marcella Panucci.