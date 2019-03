Pd: Lorenzin, ‘può essere grande Pivot, parola d’ordine aggregare’ (2)

(AdnKronos) – “Dobbiamo programmare ora come dare una risposta a chi sarà vecchio nei prossimi venti anni, come rendere economicamente sostenibili le pensioni di questa e delle prossime generazioni , come prenderci cura di milioni di persone che si troveranno in condizioni capovolte rispetto ad oggi. La sanità – prosegue l’ex ministra – potrà rimanere universale solo se sapremo mettere in campo oggi le misure per adattare il servizio sanitario nazionale al cambiamento, comprendendo che la domanda di protezione sociale sarà la prima e più forte nei prossimi anni”.

“La ricerca e la scienza – rimarca Lorenzin – sono il nostro petrolio se sappiamo riconoscerlo e siamo capaci di puntarci veramente anche remunerando in modo adeguato le risorse umane. Non solo fondi per la ricerca, ad oggi sempre troppo pochi comunque, ma il contesto in cui attrarre ricercatori da tutto il mondo che possano trovare in Italia le condizioni per sviluppare al meglio i loro progetti. Facciamo ritornare i più bravi e tutti coloro che sono in grado di far sviluppare il paese. L’Italia oggi è luogo di emigrazione scientifica, possiamo invertire la rotta”.

“Da questo capitale umano e dal riconoscimento del l’evidenza scientifica come presupposto dell’analisi dei processi sociali ed economici possiamo trovare gli enzimi per rinnovare la prospettiva della nostra economia e gli anticorpi per rafforzare i processi democratici.C’è un grande lavoro da fare, con umiltà e determinazione, dando spazio alle idee e a tutti quei giovani che vogliono essere i determinanti del proprio futuro”.