Spiagge: assessore Veneto, ‘nel 2019 25 mln di euro contro erosione’ (2)

(AdnKronos) – “Ma ci tengo a sottolineare che dal 2014 ad oggi, anno in cui la difesa del suolo è passata dallo Stato (ed in pratica dal Magistrato alle acque) alle Regioni, il Veneto ha investito oltre 60 milioni per la difesa delle coste per opere strutturali. Finanziamenti tutti regionali, dato che dallo Stato non è stato versato un euro. Tutte risorse tolte alla sicurezza idrogeologica del territorio, che rimane comunque la nostra priorità, non dimenticandoci che in Veneto registriamo 9.476 frane”.

Così l’assessore veneto assicura: “Sul fronte del contenimento dell’erosione delle spiagge in questi anni abbiamo, e stiamo facendo, il massimo, e la situazione è decisamente migliorata”.