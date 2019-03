Sicilia: Cancelleri (M5S), ‘Perché Musumeci è così attaccato al Cas?’

Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Mi chiedo: perché Musumeci è così attaccato al Cas?”. Se lo chiede il leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all’Ars in replica alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci. Sulle critiche mosse da Musumeci all’Anas, Cancelleri dice: “Musumeci dice che Toninelli dovrebbe controllare di più l’Anas – dice – ma una cosa che non si può dire del governo è che non ha tagliato le teste che non funzionavano al suo arrivo. La prima cosa che ha fatto Toninelli è stata azzerare i vertici dell’Anas”.