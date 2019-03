Sicilia: M5S, ‘da Musumeci festival della miserabilità’

Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “A Palazzo d’Orleans c’è stato un festival della miserabilità. Musumeci recita lo stesso copione di chi lo ha preceduto in un rapporto di ingratitudine verso lo Stato, in questo caso verso il ministro Toninelli. Ma evidentemente siccome siamo in campagna elettorale il presidente Musumeci pensa di sfoggiare le sue doti di bravura nell’insultare. Però alle Europee non ci mette la faccia, infatti ‘Diventera’ Bellissima’ non ci sarà alle elezioni”. E’ la dura presa di posizione del capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Francesco Cappello, che ha convocato una conferenza stampa a sorpresa per rispondere alle critiche del governatore siciliano Nello Musumeci. Alla conferenza stampa è presenta anche il vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri.