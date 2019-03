Viabilità: Cancelleri (M5S), ‘commissario straordinario per Sicilia già alla nomina’

Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – “Il commissario straordinario per l’emergenza strade in Sicilia è già alla nomina ma forse Musumeci non se n’è neppure accorto. Forse era distratto dai grattacapi della sua giunta”. Lo ha detto il leader siciliano del M5s Giancarlo Cancelleri incontrando la stampa all’Ars. “Nello sblocca cantieri del governo nazionale c’è già l’istituzione del commissario e la prossima settimana sarà nominato. Il ministero delle Infrastrutture gli affiderà l’incarico sbloccando i fondi, circa 500 milioni di euro che creeranno lavoro, occupazione e finalmente il ripristino della viabilita’”.

E poi sottolinea che il ministro Toninelli “non ha mai detto che avrebbe dato questo incarico nelle mani del presidente della Regione, come ha detto Musumeci oggi, si devono gestire 500 milioni di euro di fondi europei della viabilità che non sono stati mai spesi. Questa persona a cui sarà tirata la giacca da tutte le parti, dovrà essere una persona integerrima che avrà il potere di affidare appalti diretti e aprire cantieri in numero di mesi accettabile. Se Musumeci si impunta a volere i poteri vuol dire che non hai capito nulla della collaborazione istituzionale”.