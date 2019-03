Pd: Zingaretti per alleanze anche in Ue, fronte con En Marche/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Per quanto riguarda la composizione delle liste tanti i nomi che circolano. Gli ultimi in ordine di tempo quelli del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, e di Lucia Annunziata che, riporta Repubblica, avrebbe declinato l’invito. Al momento le uniche caselle date per certe sono Calenda al Nord est e Giuliano Pisapia al Nord Ovest. Punto interrogativo sul capolista al Sud dove circolando voci su un possibile impegno di Marco Minniti e per le Isole continua a girare il nome di Caterina Chinnici.

Sebbene Zingaretti abbia intenzione di tenere slegata il più possibile la scelta delle candidature dalle vicende interne (“lavoriamo a liste aperte che vanno oltre il Pd”, dicono i suoi) inevitabilmente le cose si intrecciano. E le varie aree dem stanno già avanzando i desiderata. Vedi l’area Lotti che spinge per Simona Bonafè capolista al Centro.

Il segretario non ha intenzione di mischiare la questione europee con la definizione degli organigrammi interni. Anche per questo Zingaretti dovrebbe ‘stringere’ sulla struttura del partito. Dopo aver insediato al Nazareno lo ‘staff operativo’ coordinato da Paola De Micheli (Marco Miccoli, Marina Sereni, Enzo Amendola e Andrea Martella), il leader dem potrebbe chiudere nella prossima settimana sulla segreteria. E, a cascata, anche sul capogruppo alla Camera.