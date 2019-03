Pd: Zingaretti per alleanze anche in Ue, fronte con En Marche/Adnkronos

Roma, 28 mar. (AdnKronos) – Una politica di alleanze non solo in Italia. Nicola Zingaretti lavora a un fronte europeista anche in Europa. Da Macron a Tsipras, ha detto più volte. E oggi il segretario del Pd, dopo aver incontrato la scorsa settimana a Bruxelles il premier greco, ha sentito il segretario di En Marche, Stanislas Guerini. “Va avanti una strategia politica che è quella di trovare le alleanze possibili anche tra forze diverse”, spiega il segretario dem.

Come En Marche, appunto. “Una forza diversa ma un interlocutore prezioso”, dice Zingaretti, per dar vita a “un chiaro fronte per il rinnovamento e la difesa dell’Europa” nel nuovo Parlamento Ue dopo le elezioni del 26 maggio. “Stamattina con Guerini abbiamo avuto uno scambio di idee e ci siamo impegnati a portare avanti il dialogo perchè nel nuovo Parlamento le forze europeiste combattano insieme” per fermare “la destra populista”.

Cominciando già da subito, in campagna elettorale, battendo sugli stessi temi. Una campagna da giocare in chiave “pro Europa” con “obiettivi comuni” e avanzando una serie di proposte di cambiamento con al centro, tra l’altro, i temi sociali e la riforma delle istituzioni europee. Del resto, Carlo Calenda che dovrebbe essere il capolista Pd nel Nord Est, ha già detto che potrebbe iscriversi a un gruppo di Macron, se ci sarà, invece che a quello dei Socialisti e Democratici. Un problema per Zingaretti? “Intanto pensiamo a vincere le elezioni e poi vediamo”, è la risposta del segretario dem a chi gli chiede di Calenda.