Imprese: Gruppo Nsa, governo ha aumentato contributi diretti a confidi

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – Il governo “ha deciso di intervenire, coerentemente nel Decreto Crescita, per favorire lo sviluppo essenziale delle pmi, non ha trascurato però l’esperienza dei confidi, aumentando per questi i contributi diretti per sostenerne l’attività”. E’ quanto sostiene il Grippo Nsa in una nota. Secondo i dati del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, nel 2018 il finanziamento medio accolto è stato di oltre 147mila euro a livello nazionale, di 71.500 euro in Toscana e di oltre 180mila euro in Lombardia. Il rapporto fra garantito e accolto è del 71% a livello nazionale, del 44,9% in Toscana e del 72,7% in Lombardia.

I dati, secondo il Gruppo Nsa, evidenziano la differenza di efficacia nel finanziamento alle pmi, obiettivo unico del Fondo Centrale di Garanzia, tra la Toscana, che da sempre, riserva tutto il mercato ai confidi, e la Lombardia, che privilegia la libera concorrenza, consentendo l’accesso al Fondo di Garanzia alle banche, ai confidi e agli intermediari. L’obbiettivo raggiunto in Lombardia supera di oltre il 50% quello della Toscana.

Il Gruppo Nsa ricorda le parole di Carlo Sappino, direttore Generale per gli Incentivi alle imprese del Mise, a un convegno tenutosi nel novembre 2018: “C’è un ricorso da parte di alcune Regioni alla cosiddetta lettera r). Alcune Regioni si sono recentemente avvalse, e altre sembrano in procinto di avvalersi, della facoltà riconosciuta dal decreto legislativo 112/98 di limitare, sul proprio territorio, gli interventi del Fondo alla sola controgaranzia per sostenere i confidi. È una misura di stampo protezionistico che nasconde pericolosi ‘effetti collaterali’. Anche se dettata dalla legittima esigenza di sostenere i confidi alle prese con una situazione di oggettiva difficoltà, non possono non essere considerati gli ‘effetti collaterali’ della lettera r) sul sistema, sia in termini di impatto sulla libera concorrenza che di barriere e costi di intermediazione a carico delle pmi ai fini dell’accesso a un incentivo pubblico”.