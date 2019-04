Ambiente: ‘Volontari per Natura’ a Palermo, al fiume Oreto i campionamenti delle acque

Palermo, 2 apr. (AdnKronos) – Nell’ambito del progetto nazionale “Volontari per Natura”, questa mattina, gli studenti dell’IISS Ernesto Ascione di Palermo faranno dei campionamenti in diversi punti del fiume Oreto, a Palermo, per le analisi chimico-fisiche e microbiologiche delle acque. La giornata segue il monitoraggio dei rifiuti spiaggiati sulla costa sud, a cui gli studenti si sono dedicati, dopo avere seguito un percorso a scuola con Legambiente Sicilia.

Volontari per Natura “mira a promuovere tra le giovani generazioni la cultura del volontariato e favorirne la pratica, in forma singola o organizzata, attraverso iniziative di citizen science che prevedono la partecipazione attiva nella raccolta di dati/segnalazioni/informazioni utili ad approfondire le conoscenze sui problemi ambientali dei territori, per individuare e implementare soluzioni idonee alla loro risoluzione o mitigazione”, si legge in una nota.