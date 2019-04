Genova: Renzi, ‘Paita ancora assolta, tempo galantuomo’

Roma, 2 apr. (AdnKronos) – “Lella Paita e’ una giovane donna che si impegna per la sua gente in Liguria. Nel 2015 si candida alla guida della Regione. Viene massacrata dal fuoco amico (la sinistra interna prima perde le primarie e poi rompe l’alleanza) e poi dalla strumentalizzazione per un avviso di garanzia legato all’alluvione del Bisagno. Il centrosinistra perde le Regionali, Lella viene considerata la responsabile di tutto. Poi il tempo, galantuomo, si incarica di riportare la verita’ a casa. E Lella Paita viene assolta in primo grado. La procura fa ricorso e oggi Lella viene assolta anche in secondo grado”. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

“Ci sono i giustizialisti cinici e privi di ogni morale. E poi ci sono le persone che credono nella giustizia. Orgoglioso di far parte di quest’ultima categoria, orgoglioso di essere amico di Lella Paita. Abbiamo perso la Regione Liguria – conclude – ma non abbiamo perso la dignita’, l’onore, il senso della giustizia”.