Lavoro: Cominardi, ‘da ministero sostegno crescente per crisi’

Roma, 2 apr. (AdnKronos) – “Sono fiero del crescente sostegno che il Ministero del Lavoro offre ai lavoratori in difficoltà a causa della crisi. Da oggi, grazie ad un decreto congiunto con il Mef, possiamo contare su ben 117 milioni di euro in più per garantire le tutele di cui circa 60.000 addetti di 18 aree industriali in sofferenza hanno bisogno”. E’ con questo commento che il Sottosegretario per il Lavoro Claudio Cominardi accoglie il nuovo decreto sugli ammortizzatori sociali per le aree di crisi firmato oggi dal Ministro Luigi Di Maio.

“Dalla Sicilia al Friuli interverremo in 11 Regioni, nei territori tra i più strategici del Paese, per sostenere occupazione e politica industriale in maniera efficace e all’insegna della sussidiarietà che ci chiama a valorizzare la nostra penisola in ogni sua parte”, conclude.