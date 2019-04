Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Esprimo soddisfazione per l’assoluzione di Raffaella Paita. Il tempo e l’iter processuale hanno sancito la sua estraneità ai fatti contestati; in molti ora dovrebbero chiederle scusa per come è stata strumentalizzata la sua vicenda, risalente a quando era assessore in Liguria”. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti.