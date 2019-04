Giornata mondiale autismo, i monumenti illuminati di blu. La protesta in città della FABA. FOTO

L’Arco di Traiano e la Camera di Commercio di Benevento si vestiranno di luce blu nella notte del primo aprile e fino all’alba. Un evento che si ripeterà in tutte le piazze e per tutti i monumenti del Mondo del colore scelto dall’Onu come simbolo dell’autismo. L’occasione è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, che celebra domani la sua 12/ma edizione: circa 600mila, secondo le ultime stime, le famiglie italiane coinvolte (1 bambino su 100 ne è colpito), mentre da medici ed esperti giunge forte l’appello a realizzare una vera “inclusione” per le persone affette da questa patologia, a partire dai bambini. Come annunciato nei giorni scorsi i genitori di bambini autistici sono stati protagonisti di un un flash mob iniziato in piazza IV Novembre e che è poi proseguito lungo Corso Giuseppe Garibaldi per risalire e terminare davanti alla Asl Benevento Direzione Generale, in Piazza Risorgimento.