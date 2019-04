Infortuni: Fontana, ‘sgomenti per morti Pieve Emanuele, più sicurezza’

Milano, 3 apr. (AdnKronos) – “E’ un fatto drammatico che lascia sgomenti sul quale occorre fare chiarezza in tempi rapidi. Ogni lavoro rappresenta la dimensione della dignità e della speranza per ciascuno. Perdere la vita sul luogo di lavoro determina un dolore esponenziale ed un desiderio di giustizia ancora più forte”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana esprime, a nome di tutta la Giunta, cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto oggi in un cantiere a Pieve Emanuele.

Sull’episodio è intervenuto anche l’assessore regionale al Welfare: “La tragedia di oggi ci lascia senza parole e testimonia come non si debba mai abbassare la guardia in tema di prevenzione e di sicurezza. E’ un atto di civiltà e di rispetto nei confronti dei lavoratori e dell’intera comunità. Su questo tema le Istituzioni, insieme alle associazioni datoriali e sindacali, hanno unito le forze e intensificato l’impegno”.

“Fin dall’inizio del nostro mandato – ricordano presidente e assessore – ci eravamo assunti l’impegno di rafforzare le azioni sul fronte della sicurezza sul lavoro e nel 2019 abbiamo incrementato le risorse per implementare il personale dedicato a porre in essere tutte le misure necessarie per la tutela dei lavoratori. Un impegno, questo, che certamente non attenua il dolore delle famiglie e dei colleghi delle vittime di oggi e che continueremo a portare avanti con maggiore forza per impedire il verificarsi di tragedie come quella odierna”.