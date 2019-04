Lecce e Palermo in campo per avvicinarsi al Brescia

Si completerà questa sera la 12a giornata di ritorno della Serie BKT con i posticipi del Via del Mare, tra Lecce e Cosenza, e dell’Adriatico-Cornacchia tra Pescara e Palermo.

Pugliesi e siciliani, dopo il pari della capolista Brescia a Verona, cercano i 3 punti per accorciare (nel caso dei giallorossi, si tratterebbe di aggancio alla vetta) sul primato.

Non saranno però impegni facili visti gli avversari: i salentini se la vedranno con un Cosenza che vuole tenere a bada la zona retrocessione provando a strizzare l’occhio ai playoff; il Pescara invece cerca riscatto dopo il k.o. in Puglia e vuole tornare a vincere per non allontanarsi troppo dai primissimi posti.

Martedi 3 aprile ore 19

Lecce-Cosenza (Dazn)

Il Cosenza non segna al Via del Mare in gare di B da 232’; ultima rete firmata Miceli al 38’ di Lecce-Cosenza 3-2 del 8 dicembre 1996. Da allora si sommano i residui 52’ di quella gara e le intere finite 2-0 nella stagione 1998/99 e 0-0 nel 2002/03.

Ex di turno il mister rossoblu Piero Braglia, sulla panchina giallorossa in Lega Pro dall’ottobre 2015 al giugno 2016.

Probabili formazioni:

Lecce (4-3-1-2): Vigorito, Venuti, Marino, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tabanelli, Tachtsidis, Mancosu, La Mantia, Falco. All. Liverani.

Cosenza (3-5-2): Perina, Hristov, Dermaku, Legittimo, Bittante, Bruccini, Sciaudone, Mungo, Garritano, Maniero, Tutino. All. Braglia.

Arbitro: Guccini.

Diffidati: La Mantia, Meccariello, Palombi, Scavone (Lecce); Garritano, Legittimo, Palmiero, Sciaudone, Tutino (Cosenza).

Squalificati: Meccariello (Lecce).

Ore 21

Pescara-Palermo (Dazn)

Nei 22 precedenti ufficiali in Abruzzo il segno dominante è il pareggio, uscito 10 volte. Otto i successi biancazzurri, 4 quelli rosanero.

Probabili formazioni:

Pescara (4-1-3-2): Fiorillo, Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso, Bruno, Memushaj, Brugman, Crecco, Mancuso, Monachello. All. Pillon.

Palermo (3-4-1-2): Pomini, Rispoli, Szyminski, Pirrello, Mazzotta, Fiordilino, Jajalo, Haas, Trajkovski, Moreo, Puscas. All. Stellone.

Arbitro: Nasca.

Diffidati: Bruno, Campagnaro, Memushaj (Pescara); Falletti (Palermo).

Squalificati: Marras (Pescara); Bellusci, Rajkovic, Nestorovski (Palermo).

Precedenti segnalati da Calcio & Social Communication.