Europee: Calenda inizia dal veneziano il suo tour elettorale

Venezia, 4 apr. (AdnKronos) – Carlo Calenda inizia nel Veneto e nella Città Metropolitana di Venezia la campagna per sostenere “la proposta di un Europa delle Regioni e dei popoli capace di riconoscere le specificità dei territori per ricomprenderle in un progetto che continui a mantenere e a sviluppare le migliori opportunità per tutti i suoi cittadini”.

“Con Carlo Calenda pensiamo che chi lavora, studia, produce e fatica non può stare dalla parte di Lega e M5S perché puntano a rompere l’Europa aprendo a crisi dominate dall’incertezza, dalla paura e destinate al fallimento economico e finanziario come già sta avvenendo nel nostro paese – sottolinea, in una nota, il Pd veneziano – Anche in Gran Bretagna la società civile e finalmente anche il Parlamento si sono resi conto dell’assurdità di continuare nel delirio della Brexit inculcato da qualche leader improvvisato”.