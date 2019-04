Trasporto aereo: 7,4 milioni di droni in volo nei cieli europei in 2035

Roma, 5 apr. (AdnKronos) – Saranno 7,4 milioni i droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, quando sul continente la domanda di prodotti e servizi relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto toccherà i 10 miliardi di euro. A crescere saranno soprattutto i Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) a uso commerciale, impiegati in agricoltura, nella logistica, per il monitoraggio di pozzi, nella gestione delle emergenze e nelle grandi industrie. Per questo professionisti di vari settori hanno visitato e sono intervenuti nella seconda giornata di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri.

La manifestazione, organizzata da Mirumir nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Milano, è giunta alla quinta edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic e 3D Target.

La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza crescente e pesanti ricadute, anche per le persone. A discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi Sapr sono stati relatori di grande prestigio, tra cui professionisti dell’Arpa, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d’Oro, direttore vice dirigente Ministero degli Interni – Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha cambiato il sistema della gestione delle emergenze negli ultimi anni. Solo dieci anni fa, quando capitava il terremoto dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo che gli aeromobili a pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, che proprio grazie ai droni possono ora intervenire in tempo più breve e in maggiore sicurezza.