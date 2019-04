3BMETEO. DOMENICA con il MALTEMPO e clima FREDDO

Una nuova perturbazione si avvicina all’Italia, sarà l’artefice di un peggioramento che abbraccerà l’intero weekend.

SITUAZIONE: correnti fredde di matrice groenlandese mantengono in vita una vasta area di saccatura che abbraccia gran parte dell’Europa occidentale. All’interno della depressione si annidano più minimi ed altrettanti vortici ciclonici. Due di loro hanno interessato l’Italia nel corso delle ultime 24-48 ore ma attualmente si stanno muovendo il più settentrionale verso l’area Danubiana e il più meridionale verso la Grecia. Purtroppo però un terzo minimo si avvicina rapidamente da ovest e promette un nuovo guasto a partire dal pomeriggio con una domenica diffusamente instabile un po’ ovunque. Vediamo il dettaglio della previsione per l’intero weekend.

PREVISIONE DOMENICA: Nord, cieli molto nuvolosi al Nordovest e sulla Lombardia con deboli piogge e deboli nevicate sulle Alpi dai 1600m in attenuazione da ovest entro sera. Nubi in aumento altrove con qualche debole pioggia tra il pomeriggio e la sera. Centro generalmente instabile nella prima parte della giornata con piogge e rovesci a carattere sparso, neve sulla dorsale dai 1600m. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni in attenuazione da ovest. Sud, nuvolosità irregolare più intensa su Sicilia, Calabria, Dorsale e basso Adriatico associata a piogge e locali temporali nel pomeriggio. Maggiore variabilità sulla Campania. Temperature in lieve calo generalizzato. Venti meridionali tra deboli e moderati tendenti a ruotare da Ovest e poi da NO entro sera. Mari generalmente mossi, molto mossi i bacini meridionali e occidentali.