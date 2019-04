Europee: dai liberal di Calenda a società civile e sinistra, ecco liste aperte Zingaretti/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – CENTRO – Nella circoscrizione Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) sarà la renziana della prima ora Simona Bonafè a guidare la lista e sabato 13 aprile Zingaretti sarà a Firenze per un’iniziativa di lancio dei candidati toscani alle europee. Numero due dovrebbe essere David Sassoli che si ricandida insieme agli uscenti Nicola Danti e Roberto Gualtieri. Per l’Umbria dovrebbe correre Camilla Laureti, capogruppo della lista civica Ora Spoleto, dopo la sconfitta di misura (80 voti) alle ultime comunali contro il candidato del centrodestra Umberto De Augustinis.

SUD – Finalmente il capolista. A guidare le liste in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria sarà il magistrato antimafia Franco Roberti e attuale assessore alla Legalità e Sicurezza nella giunta di Enzo De Luca in Campania. Si ricandidano gli uscenti Pina Picierno, Andrea Cozzolino, Nicola Caputo e Giuseppe Ferrandino. Tra i candidati anche Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano (la città della Taranta) e presidente dell’associazione Borghi Autentici d’Italia. In quota Mdp dovrebbe essere candidato l’uscente Massimo Paolucci.

ISOLE – Capolista la siciliana ed eurodeputata uscente Caterina Chinnici per la circoscrizione Isole che comprende Sardegna e Sicilia. In liste come numero 2 il medico di Lampedusa, Pietro Bartolo, noto anche per la partecipazione al film plupremiato ‘Fuocoammare’ e personalità simbolo dell’accoglienza. Dovrebbe essere ricandidata anche Michela Giuffrida, sostenuta dagli zingarettiani siciliani. E per Siamo Europei di Calenda ci sarà Virginia Puzzolo, caposettore della commissione europea sulla scienza aerospaziale. In forse Giuseppe Antoci, ex-presidente del Parco dei Nebrodi e scampato ad un attentato mafioso. Ancora in corso le trattative in Sardegna, tra i nomi quello di Massimo Zedda.